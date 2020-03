/ / DENGUE: UNCAUS ENTREGÓ MÁS DE 10 MIL REPELENTES AL GOBIERNO DEL CHACO

Relacionados

Este año los productos son entregados al Gobierno de la Provincia del Chaco para ser distribuidos de manera gratuita a distintos municipios que se ven afectados por la epidemia del dengue. Al respecto, el profesional manifestó que “el producto se elabora en envases con spray que facilita la aplicación y se puede utilizar encima de la ropa”.En este sentido, recordó que “hay que tener en cuenta el mosquito no solo pica sobre la piel descubierta sino que también atraviesa prendas de vestir de telas finas”. Por lo cual recomendó poder usar el producto sobre todo el cuerpo a fin de evitar el acercamiento del insecto.Asimismo Dudik explicó que “la toluamida es un principio activo importando de Estados Unidos que tiene el beneficio de que no mancha y prácticamente no deja olor. Además el repelente tiene una durabilidad de entre cuatro a seis horas”.Cabe destacar que la universidad trabaja en la elaboración de estos productos desde hace muchos años. Tal es así que en el año 2009 cuando la provincia del Chaco se vio seriamente afectada por la gran cantidad de casos de dengue, la Uncaus comenzó a realizar entrega de repelentes de manera totalmente gratuita a distintas instituciones.Dudik informó que por el momento son cuatro los farmacéuticos que se encuentran trabajando en la elaboración de los productos, “quienes se esfuerzan a destajo para poder cumplir con la demanda solicitada por el estado”. Hasta finales del mes de Febrero se entregaron alrededor de 10 mil repelentes, pero se desconoce la cantidad final que se fabricarán ya que depende del pedido del gobierno. “La universidad está a disposición de lo que solicite el estado provincial ya que queremos ser parte de la solución a un problema tan importante como es el dengue”, subrayó Dudik.Por último, hizo hincapié en que para prevenir el dengue, enfermedad que transmite el mosquito Aedes Aegypti, es importante tener en cuenta varios factores como no tener agua estancada en ningún recipiente, hacer descacharrados permanentes, no tener pastizales o pastos altos en la casa o alrededores. “Es decir, sumado a la utilización constante del repelente para alejar al mosquito del cuerpo, también hay que tener en cuenta estos factores”, señaló.