/ / EXPULSARON A 21 COREANOS QUE QUISIERON VIAJAR A IGUAZÚ ROMPIENDO LA CUARENTENA

Corea está en el "top ten" de países con más infectados de coronavirus, por eso el delito que estaban cometiendo los viajeros reviste una gravedad particular. A pesar de las advertencias, los 21 estaban intentando subirse a un avión que los trasladara a Misiones, sin haber respetado las medidas de reclusión que les correspondían desde el día de su arribo a la Argentina, el 11 de marzo.Al advertirles que debían entrar inmediatamente en cuarentena, el grupo se negó. Allí empezó otro capítulo de la historia, porque el primer avión que iba a Corea del Sur hacía escala en EE.UU; y los norteamericanos no los querían recibir. Recién hace un par de horas se consiguió un vuelo que los llevara de regreso a Seúl.Antes de que subieran a la aeronave, personal especializado esterilizó todos los objetos que llevaban los turistas, procurando que no tuvieran el más mínimo contacto con el entorno. El Estado Argentino ha suspendido todos los tramos internacionales procedentes de las zonas más afectadas por el coronavirus. China, Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos y todos los países de Europa integran la lista. Esta semana, hubo en Mendoza por lo menos dos casos de extranjeros imputados penalmente por no respetar el reglamento de cuarentena que rige ante la pandemia de Covid 19.