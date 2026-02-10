Personal de la Sección Rural Sáenz Peña intervino durante la madrugada en un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres de 38 y 39 años, en el marco de una causa por supuesto abigeato.























Ante ello, móviles policiales se dirigieron al lugar, ingresando por sectores de callejones con abundante vegetación, donde lograron observar dos motocicletas que emprendieron fuga a gran velocidad al advertir la presencia policial. De inmediato, se inició una persecución, logrando interceptar a una de las motocicletas, en la que se desplazaban dos ocupantes transportando grandes bultos.

En inmediaciones de Ruta Nacional N° 16, los efectivos lograron detener la marcha del rodado y aprehender a ambos masculinos, haciendo uso de la fuerza mínima e indispensable. Posteriormente, otra comisión policial constató en el lugar de origen el hallazgo de restos de una faena equina de reciente data, sector desde donde además se habrían dado a la fuga otros individuos a bordo de la segunda motocicleta.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de aproximadamente 65 kilogramos de producto cárnico equino, una cabeza de equino y una motocicleta de 150 cc., elementos de interés para la causa.

Se dio intervención a la División Criminalística Interior y se contó con la colaboración de la División Patrulla Preventiva, que estableció un anillo de seguridad debido a que la zona fue considerada de riesgo.

Consultada la Fiscalía de Delitos Rurales y Ambientales, se dispuso la aprehensión de los demorados, su alojamiento en sede policial y la intervención de un médico veterinario policial, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.

Periodismo365



