/ / OTORGARÁN UN BONO DE $ 5.000 A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Relacionados

Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández a través de la firma de un decreto que será publicado este sábado en el Boletín Oficial. La medida se suma al pago de una "asignación estímulo" de 5.000 pesos durante cuatro meses a todos aquellos trabajadores de la salud, del ámbito público y privado, abocados al manejo de casos de coronavirus en el país, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.En el artículo 1 del nuevo decreto, se establece que "la suma fija no remunerativa, no bonificable, por única vez, de 5 mil pesos a abonarse con los haberes del mes de abril" será otorgada al personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria "afectado a las actividades previstas para atender la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por el Decreto Nº 297/20".En el artículo 2, se extiende el beneficio al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del ministerio de Seguridad que esté afectado a las mismas tareas. En tanto, en el artículo 3 se otorga la misma suma de 5 mil pesos al personal militar en actividad de las fuerzas armadas y al personal de la Policía de Establecimientos Navales, también afectado a los operativos."El pago de la suma fija estará sujeto a la efectiva prestación de servicios", aclara el texto del decreto y señala que "en caso de que el personal no hubiera cumplido con la asistencia al lugar de trabajo, total o parcialmente, en forma justificada o no, la suma a abonar se ajustará proporcionalmente a la efectiva prestación, con excepción de los casos afectados por Covid-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación completa". En tanto, se faculta a la jefatura de Gabinete a "efectuar la reasignación de las partidas presupuestarias correspondientes para la implementación de la presente medida".En los considerandos de la medida se destaca la "importancia del rol que cumple el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales" y remarca que, por su parte, las Fuerzas Armadas "están realizando un trabajo de colaboración y de apoyo logístico que resulta fundamental a la hora de atender las necesidades que surgen en los distintos lugares de nuestro país".Asimismo indica que "resulta necesario asegurar que el personal abocado a estas tareas, fundamentales a la hora de colaborar en la mitigación y contención de la circulación del virus, se encuentre debidamente protegido, cumpliendo las normativas vigentes en materia sanitaria, toda vez que día a día enfrentan desafíos que pueden exponerlos a un mayor contacto con Covid-19".En el mismo sentido, la norma dice que "resulta oportuna la adopción de medidas que optimicen la labor que debe desarrollar tanto el Personal Militar de las Fuerzas Armadas como el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, atento a la importancia de la tarea que están llevando a cabo y a las exigencias que ella les requiere".