/ / RECONQUISTA - LA CRISIS DE VICENTÍN PARALIZÓ ALGODONERA AVELLANEDA: 500 TRABAJADORES AFECTADOS

La Algodonera Avellaneda, situada en el Parque Industrial de Reconquista, avisó que sus 500 trabajadores a partir de hoy deberán acogerse obligatoriamente al régimen de licencias extraordinarias. La empresa aduce que "falta fibra", es decir, la materia prima para trabajar pero desde el sindicato ponen en duda que el argumento sea genuino porque el período de faltante generalmente se registra en el mes de diciembre y en marzo el ingreso de material vuelve a la normalidad.La extensión de la licencia para los empleados se fijó en 15 días y los preocupa la continuidad de las fuentes laborales concluido el plazo impuesto. Leandro Monzón delegado de los trabajadores de la algodonera le a la radio Aire de Santa Fe que que hay otra cosa detrás de la licencia porque nunca hay faltante de materia prima a esta altura del año. "La empresa nunca vino a hablar con el gremio aceitero. Ellos no dan la cara y dicen que lo primero son los trabajadores pero no es así".Por otro lado, el delegado explicó que no solo los trabajadores directos están preocupados por la fuente laboral sino también los indirectos. Vicentín, firma dueña de la algodonera, tiene una fuerte inserción industrial en la ciudad de Avellaneda y Reconquista y son varias las empresas de la región que dependen en gran medida de ella. Su desaparición sumiría a la región en una profunda crisis difícil de recomponer. El grupo Vicentín tiene en la zona cerca de 4.000 empleados directos entre sus empresas. A eso hay que sumarle una cantidad similar de empleos indirectos que generan dinamismo en la región.