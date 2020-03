/ / SÁENZ PEÑA - CUARENTENA: CERRÓ LA TERMINAL DE ÓMNIBUS. DURO IMPACTO EN TRABAJADORES DEL LUGAR

Relacionados

Para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, las autoridades resolvieron cerrar la Estación Terminal de Ómnibus de esta ciudad, acorde a lo establecido en el decreto provincial refrendado por el gobernador del Chaco y también en el DNU del gobierno nacional.Asimismo, de esta manera sigue siendo estricto el ingreso a la ciudad a personas que no tengan domicilio en Sáenz Peña, pero en tanto, hay denuncias que como en la mayoría de las ciudades del interior, los vecinos salieron a la calle luego del fin de semana largo.Familias que viven del turismo y sobre todo trabajadores que se desempeñan en la terminal de colectivos de esta ciudad, contaron que esta situación les está perjudicando enormemente, dijeron no saber cuánto más se puede extender esta pandemia, y sobre todo la cuarentena en el país.Si bien el quinto día de la cuarentena con aislamiento, transcurrió con normalidad, incluso hasta se pudo ver en lugares públicos, sin presencia absoluta, a ello también se sumó la terminal de colectivos de la ciudad, donde los gerenciadores, ordenaron un vallado completo de todo el inmenso predio para evitar el tránsito, no solamente de colectivos de larga distancia, lo que ya fueron debidamente alertados, sino también de toda clase vehículos que accedían para las encomiendas.Sin embargo, el sexto día del aislamiento, la ciudad presentó otra fisonomía, con una cantidad importante de gente en las calles, muchos de ellos para realizar trámites, también las personas exceptuadas por la cuarentena. Pero también estaban los otros que aprovecharon para mezclarse con los demás con la finalidad de poder salir a dar unas vueltas por el casco céntrico.Una imagen pocas veces vista, fue la que se dio estos últimos días, más teniendo en cuenta por tratarse de un fin de semana largo -la pandemia está cambiando los hábitos de vida y esta ciudad no es la excepción- fue el cierre total del predio de la estación terminal de colectivos de larga distancia. Al parecer hasta que pase a pandemia, y fue por un decreto provincial según los carteles que fueron expuestos en los lugares de acceso.Con vallados en todo el perímetro, lo que demostraba una inactividad del ciento por ciento, sin la presencia de nadie, solamente un sereno que recorría permanentemente, el inmenso predio ubicado en el barrio Reserva Este. Lugar donde habitualmente se ve presencia masiva de personas, no solamente la gente que trabaja el complejo, ya sea boleterías, encomiendas, quioscos, vendedores ambulantes, remiseros y hasta los vecinos que se dedican a la venta de artesanías regionales. Que cotidianamente se observaba una concurrencia de alrededor de mil personas todos los días, sin contar las veces que arribaban los micros de larga distancia.