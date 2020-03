/ / SÁENZ PEÑA: MANIFESTACIÓN FRENTE A REMISERÍA "LA LUZ", EN REPUDIO AL ABUSO DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD

Relacionados

Agregó la vecina que “es indignante y lamentable lo que paso con esta mujer y que se le haya pedido ayuda a la policía y no haya hecho nada y que una remisería de la ciudad haya apañado a este hombre, haya sido cómplice de lo que ocurrió...es lamentable”.María Oviedo dijo que cuando leyó la publicación, lo primero que se le vino a la mente fue su propia situación, “lo primero que se me vino a la mente fue todo lo que viví y sentí una impotencia muy grande por el grado de vulnerabilidad de la víctima. Creo que a muchos les pasó lo mismo, y pensé en mis hijas, en mis hermanas en mis sobrinas y en mi misma”, recordó.Reconoció la mujer que eran pocas, pero aún así era importante su presencia allí, “somos pocas, es una marcha tranquila y nos convocamos por las redes sociales, sería bueno que las mujeres nos defendamos entre todas por el derecho que tenemos a ser respetadas. Nosotros tenemos derechos a ser respetadas y si decimos no, tiene que ser no, nos tienen que respetar”, finalizó.En el barrio, vecinos se encontraban "molestos" por la cantidad de unidades policiales que se encontraban en el lugar cubriendo la manifestación, mientras que al momento de la denuncia del hecho, "tardaron un montón".