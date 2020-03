/ / (video) SÁENZ PEÑA - PLENO CENTRO: ABUSÓ DE UNA MUJER CON DISCAPACIDAD Y LA DEJÓ TIRADA. BUSCAN A ALIAS "COMEGATO", UN "TRAPITO" QUE ESTÁ PRÓFUGO

Relacionados

Ante esto y en forma inmediata, los investigadores se abocaron a identificar al presunto autor material, ya que el aberrante suceso quedó registrado en imágenes fílmicas de cámaras instaladas en el sector. De averiguaciones realizadas se logró identificar al pervertido sexual, quien sería un sujeto conocido como alias "Comegato", quien además sería excombatiente en condición de calle, sin paradero fijo. Se efectúa una amplia búsqueda por toda la ciudad para dar con el degenerado.En ese contexto, las mismas fuentes ampliaron detalles del detestable suceso ocurrido esta mañana a las 05.00 horas, en calle 15 entre 12 y 14 del centro de nuestra ciudad, cuando a través de un llamado telefónico a la Policía, por parte de una persona que no brindó sus datos filiatorios, manifestó que una mujer que viviría en situación de calle habría sido abusada sexualmente por un sujeto que viviría en su misma condición.Por tal motivo se comisionó un móvil policial al lugar, donde hallaron a la mujer de 41 años de edad, víctima de la agresión sexual. La misma padece de alteraciones mentales y al momento de ser encontrada formulaba oraciones sin sentido al ser consultada con respecto al hecho en cuestión.Se dio intervención al servicio de emergencias médicas del Hospital "4 de Junio", adonde fue llevada a los fines de realizarle estudios de mayor complejidad para verificar si habría sido abusada, a lo que se negó de manera rotunda por lo que seguidamente se retiró la ambulancia del lugar.En el sitio se encontraban varias personas, entre ellas una ciudadana quien se negó a brindar datos filiatorios.La misma dijo ser asistente social y manifestó su disconformidad por las diligencias llevadas a cabo por personal policial, por lo que se la invitó a realizar el escrito correspondiente.Se hace constar en el lugar se contó con colaboración de móvil PT-487 de División Patrulla Preventiva y con personal de División Violencia Familiar y de Género. Asimismo se mantuvo comunicación telefónica con una Asistente Social de la Unidad de Protección Integral, a quien se puso en conocimiento de lo acontecido, respondiendo que no tienen intervención al tratarse de una persona mayor de edad.Seguidamente se mantuvo comunicación telefónica con el Jefe de Turno de Comisaría 3º, a quien se le solicitó lograr el testimonio de algún familiar de la víctima, quien tendría domicilio en esa jurisdicción. Luego, un hombre de 41 años, denunció ser hermano de la mujer, quien tiene 5 hijos de los cuales 4 y su hermana viven con el denunciante; confirmando que su hermana sufre de problemas mentales, por lo cual recibía asistencia médica en el Hospital local en determinadas ocasiones.Agregó que la mayor parte del tiempo ella vive en situación de calle y en raras ocasiones va a la casa a visitarlo, y que en el último tiempo se tornó agresiva con sus hijos, poniendo en riesgo la integridad física de los mismos, máxime cuando el dueño de casa tiene que concurrir a su lugar de trabajo.Por lo tanto solicita a las autoridades que correspondan internen a su hermana en un lugar donde pueda ser tratada de acuerdo a su enfermedad, en virtud a que tiempo atrás la tenían internada por períodos en el Hospital local y posteriormente le otorgaban el alta médica con el compromiso de que debía tomar los medicamentos que le proporcionaban, pero estando en la casa del dicente no lo hacía y al mismo le resulta imposible controlarla y hacer que tome la medicación, ya que su trabajo le demanda que esté mucho tiempo fuera de la casa.El hombre aseguró que en el día de la fecha en horas de la mañana, tomó conocimiento que su hermana habría sido abusada sexualmente en el centro por un sujeto, desconociendo más datos, aclarando que actualmente se encuentra en su domicilio, solicitando que el médico policial la examine.El fiscal en turno Dr. Marcelo Soto, dispuso que la víctima sea examinada por el médico policial en turno, y más tarde fue revisada en el sector de Ginecología del Hospital, donde se le están realizando los respectivos estudios.Examinada por un doctor de División Medina Legal, adelantó que la mujer "No presenta signos de haber mantenido relación sexual". Se dio intervención al Juzgado del Menor de Edad y la Familia y a la Unidad de Protección Integral (U.P.I.).