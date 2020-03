/ / SÁENZ PEÑA - NARCOTRÁFICO: POR FALTA DE RECURSOS, HACE 10 MESES RETIRARON RADARES DEL PROGRAMA ESCUDO NORTE

Relacionados

Los radares construidos por la empresa estatal Invap, fueron instalados en el aeropuerto de Sáenz Peña. Uno era del Ejército y otro de Fuerza Aérea. "Primero se llevaron el de Fuerza Aérea, en el año 2018. Y después el de Ejército, en el mes de mayo de 2019. Dijeron que ya no tenían más recursos y que no había presupuesto para viáticos y comisiones de los 15 militares, que paraban en dos hoteles económicos de Sáenz Peña. Al último no tenían ni para comer. Un día vinieron en dos camiones, se llevaron el radar y ellos también se fueron sin dar muchas explicaciones. No regresaron más", agregaron las mismas fuentes."Va a hacer un año que en el aeropuerto de Sáenz Peña no hay radares. Desde allí, en el marco del Programa Escudo Norte, se monitoreaba los vuelos ilegales que ingresaban al país desde Paraguay y Bolivia transportando drogas a toda hora, pasando la frontera argentina y violando nuestro espacio aéreo. Pero llegó un momento en que los contingentes militares que rotaban cada 15 días, se quedaron sin recursos. Entonces de un día para el otro vinieron en camiones, levantaron todo y se fueron para no volver. Hace un año el centrochaqueño y vastos sectores del chacosantiagueño son zonas aéreas sin controles para el narcotráfico", remarcaron las mismas fuentes, consignando que el único radar que funciona es el del Aeropuerto Internacional de Resistencia, "que difícilmente tenga un alcance hasta el espacio aéreo de Sáenz Peña y ciudades más alejadas", estimaron.