/ / SÁENZ PEÑA: ROBARON CABLES DE COBRE Y HASTA EL PORTÓN DE LA PLANTA DE GAS NATURAL

El trabajador aclaró que la empresa tomo posesión del predio hace cinco meses y hasta el momento no radicó ninguna denuncia. La última vez que anduvo por dicho lugar fue el día 20/02/20 a las 14 horas, cuando fue a verificar y no halló ninguna anormalidad.Pero el pasado martes a las 15.30 horas, fue nuevamente a controlar la planta y observó que el cerco de tejido perimetral se encontraba con rotura, el cual da hacia la calle y otro orientado hacia detrás de un campo. Además, en el interior de la planta notó el faltante de varios chicotes de puesta a tierra para descarga atmosférica, de material cobre, color dorado, de 70 cm. de longitud, anclado sobre el tejido, no determinando la cantidad; también faltaba el portón de acceso peatonal, de material de hierro y tejido, color blanco, de 1 metro de ancho por 2.5 metros de altura, el que estaba situado lindando al campo, aclarando que dicho lugar no cuenta con cuidador.