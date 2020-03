/ / "SON MISERABLES": ALBERTO FERNÁNDEZ CRUZÓ A TECHINT POR LOS 1.500 DESPIDOS EN PLENA CUARENTENA

Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es . Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan. pic.twitter.com/IfjTB45t6I March 29, 2020

Relacionados

El presidente se valió de las palabras del Papa Francisco para criticar la postura de la multinacional, que decidió despedir a más de mil trabajadores en plena cuarentena. “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden”, dijo y agregó: “Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”.Así, Alberto Fernández endurece su postura frente a los empresarios que despiden (¿Y despedirán?) en el marco de la cuarentena obligatoria por el Coronavirus, situación que impide que miles de trabajadores no puedan trabajar y la producción se limite.Ahora, frente al inminente anuncio de la extensión de la medida de aislamiento social, la multinacional Techint echó a 1500 personas que trabajaban en obras privadas en tres provincias del país. La inmensa ola de despidos fue leída como una señal para el gobierno, casi como una extorsión para deje de priorizar la salud por sobre la economía.Extender la cuarentena seguirá golpeando a la economía, pero es curioso que los sectores que más la sufren –las Pymes y comercios- son las que más resisten hasta el momento, sin la necesidad de despidos. Por su parte, a pesar de su espalda para aguantar la crisis, la empresa propiedad del multimillonario Paolo Rocca, no duda en hacerlo.El primer mandatario se valió de las declaraciones del Papa Francisco, quien había pedido colaboración del sector privado y había señalado que “despedir, no es la solución”, sino la “solidaridad”. “Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es”, escribió el presidente en su Twitter y agregó: “Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”.Los despidos por parte de la empresa Techint, también fueron repudiados por la CGT y principalmente por el sector más afectado, el de la construcción que representa el gremio de la UOCRA. “Hay un abuso por parte del sector empresario, que una vez más dan la espalda al país y a sus trabajadores. Mientras todos estamos poniendo el hombro para que, ante esta pandemia, sigamos sacando a la Argentina adelante en este grave momento”, manifestaron desde el sindicato que encabeza Gerardo Martínez.