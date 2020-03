/ / SUSANA GIMÉNEZ ELOGIÓ AL PRESIDENTE: "ESTOY MUY CONTENTA CON LO QUE ESTÁ HACIENDO ALBERTO FERNÁNDEZ"

Relacionados

Dijo tener "la leve impresión de que esta especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo estos días”. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo", manifestó.Aclaró que no es “panqueque” y seguirá siendo antiperonista”. “Igual no soy panqueque, ni nada por el estilo, eh. No soy peronista. Pero la verdad es que me gustó y lo respeto a este presidente que tenemos”, valoró Susana para quien Alberto Fernández “ha reaccionado bien”.