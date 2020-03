/ / UN MECÁNICO DE GENERAL SAN MARTÍN GANÓ CASI NUEVE MILLONES DE PESOS CON LA POCEADA CHAQUEÑA

Relacionados

“Esto realmente me cambia la vida por completo” sostuvo el tallerista quién además contó que “Me enteré al mediodía del miércoles por la cantidad de comentarios que había en el barrio y ahí recordé en ese instante que había jugado a la Poceada, controlé y me di cuenta que el ganador fui yo” explayó el trabajador con una sonrisa en su rostro.Contando el porque eligió esa combinación, el hombre relató: “Elegí esos números por las patentes de autos que observaba al azar y por lo visto me fue bien” sostuvo entre risas el joven oriundo de San Martín quién fue a retirar su premio a las instalaciones de Lotería Chaqueña acompañado por familiares.Referido a que va hacer con lo ganado el flamante ganador detalló “Mi idea prioritaria es comprar mi propia vivienda, porque actualmente vivo en un lugar que es alquilado, luego realmente no sé qué voy hacer pero lo voy a pensar bien” explayó el trabajador quién además fue felicitado por el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos.