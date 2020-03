/ / (video) ALERTA MUNDIAL POR CORONAVIRUS: ITALIA CIERRA COLEGIOS Y UNIVERSIDADES HASTA EL 15 DE MARZO

Relacionados

La decisión del Ejecutivo se ha tomado teniendo en cuenta las recomendaciones de la comisión científica creada expresamente para combatir el Covid-19 y que el martes ya había aconsejado el cierre de los centros educativos, explican medios italianos.La decisión ha sido tomada tras una reunión de tres horas en la que estaba reunido todo el Gobierno. De acuerdo con la agencia de noticias italiana Adrakronos, la medida podría extenderse a los cines, museos y teatros, aunque por el momento no se ha tomado ninguna decisión en firme. Matteo Salvini, líder de la Liga, ha indicado que es "urgente asignar ayudas económicas a los padres que trabajan y se ven afectados por tener a sus hijos en casa por el cierre de las escuelas".El comité científico italiano ha lanzado una serie de recomendaciones para los ciudadanos, entre las que se incluyen no saludarse con besos ni darse la mano. Se pide también evitar los lugares muy concurridos y se establece una "distancia de seguridad" de al menos un metro entre las personas en cualquier situación. Silvio Brussaferro, presidente del Instituto Superior de Salod de Italia ha asegurado: "Tenemos que trabajar para el país manteniéndonos dentro de unas reglas y adoptando estilos de vida que frenen las vías clásicas de transmisión" del virus.Protección Civil reconoció este martes que no se puede descartar la ampliación de las zonas de cuarentena, hasta ahora concentradas en diez pueblos de Lombardía y en un municipio del Véneto. La nueva zona roja afectaría a Bérgamo, una localidad próxima a Milán.