/ / (video) IRÁN LIBERA A 85 MIL PRESOS PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

Pese a las peticiones efectuadas desde las organizaciones de derechos humanos, Esmaili aclaró que los presos políticos y aquellos condenados por delitos vinculados con la participación en protestas contra el gobierno permanecerán entre rejas. En principio iban a ser 54.000 los prisioneros que se iban a poder beneficiar de esta medida, pero la cifra final creció hasta los 85.000. Irán es el tercer foco más grave del mundo por detrás de China e Italia.Un total de 988 personas han muerto y hay 16.169 infectados, según los datos oficiales, y las autoridades han pedido a Estados Unidos que levante el bloqueo para poder hacer frente a la crisis sanitaria y a la escasez de material. La curva de fallecidos e infectados no para de subir día tras días. Desde Washington no hay respuesta a esta solicitud, pero pidieron a Teherán que pusiera en libertad a las "decenas" de detenidos con doble nacionalidad, muchos de ellos estadounidense-iraníes acusados de "espionaje", pero tampoco hubo respuesta iraní.Hace un mes que se produjo el primer muerto por coronavirus en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, e Irán se ha convertido en el foco desde el que el virus se ha extendido a Oriente Medio. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir lo menos posible de casa, pero no hay orden de confinamiento y hasta hace dos días no se ordenó la clausura de lugares como el santuario del Imán Reza, en Mashad, centro de peregrinación de miles de fieles cada día, y otros lugares santos en Qom. Estos cierres han provocado protestas de los sectores más ultraconservadores.Los responsables políticos del país no se han librado del virus y hay una larga lista de altos cargos infectados, el último de ellos el asesor de Política Exterior del Líder Supremo, Ali Akbar Velayati. Ocurre lo mismo entre la cúpula religiosa y el último en fallecer fue el ayatolá Hashem Bathayi Golpayegani, de 78 años, miembro de la Asamblea de Expertos. El Parlamento decidió cerrar sus puertas de forma temporal y se reabrirá en breve con sesiones online.