/ / ALERTA POR CHEQUES SIN FONDOS: YA HUBO MÁS DE 285 MIL RECHAZADOS POR $20.000 MILLONES

El dato corresponde al período entre el 26 de marzo y el 8 de abril, último día hábil de operación bancaria, e implica un salto de casi 15 veces en el porcentaje de rechazo de cheques que se registraban hasta hace dos meses.Puntualmente, desde la reapertura del clearing se presentaron para cobrar 2.590.004 cheques por un total de unos $243.181 millones, de los cuales fueron rechazados 368.322 (14,2% del total) por un monto de $28.086 millones (11,5%), según datos oficiales a los que accedió Télam.Sin embargo, no todos los cheques rechazados lo fueron por falta de fondos ya que entre los documentos no convalidados también se incluyen los inadmisibles por "fuerza mayor". Quitando estos últimos del análisis, los cheques presentados sin fondos fueron 285.139 (11%) por un monto de $19.259 millones, lo que representa el 7,92% del volumen de dinero comprometido.La falta de ingresos de las empresas por el derrumbe de la actividad, con caídas del 47% en las ventas minoristas durante marzo según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explican en buena medida la imposibilidad de las empresas de cubrir los cheques diferidos, principal forma de financiamiento de las pymes.Si se analizan los datos aportados por el Banco Central en su último informe de Bancos, en enero la cantidad y el monto de rechazo de cheques por falta de fondos había alcanzado apenas al 0,93% del total de cheques y el 0,72% en montos, según Télam.Esto quiere decir que el efecto de la abrupta caída de la actividad multiplicó por casi 15 veces las imposibilidades de cubrir los documentos emitidos por parte de empresas, principales emisoras de cheques diferidos para el financiamiento de su actividad.Asimismo, la dimensión del rechazo es aún mayor si se tiene en cuenta que en otras circunstancias de crisis económicas, como las de 2008 o 2002, la falta de cobertura de documentos no superó el 4% del total. El Banco Central dispuso a principios de mes ampliar por 30 días la presentación de cheques comunes o de pago diferido durante la vigencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. También admitió una segunda presentación para los cheques rechazados por "causal sin fondos suficientes en cuenta" e impidió a los bancos aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el rechazo de cheques.En un comunicado, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE) exigieron a los bancos que "definan en forma inmediata sobre la cobertura de los cheques diferidos de las pymes que tienen en su poder, y que están siendo devueltos".Además, solicitaron que el Banco Central (BCRA) "emita las resoluciones y disposiciones necesarias, y que haga cumplir las actualmente vigentes para garantizar el pago de salarios, la cadena de pagos y la supervivencia de las pymes, que son el pilar fundamental de la economía y el empleo en nuestro país".El presidente de Cgera, Marcelo Fernández, advirtió que desde el lunes, cuando los bancos abran sus puertas al público, "tendrán una masiva presencia de empresarios solicitando el auxilio urgente a los problemas económicos que dejó la cuarentena obligatoria"."El presidente Alberto Fernandez cuenta con el apoyo de nuestras cámaras y entidades para tener la mayor dureza con los bancos que le den la espalda a las pymes", agregó. Por su parte, Roberto Marquinez, presidente de la CGE, advirtió que "los bancos siguen con la actitud egoísta de ponerle palos a la rueda de la economía empujando a las pymes a su desaparición".Marquinez dijo que "ante la gravísima situación que vive la nación es que le solicitamos el presidente Alberto Fernández que convoque a todos los sectores representativos de la actividad económica con el convencimiento de que el diálogo constructivo es prioritario y vital".La diputada nacional Carolina Moisés presentó un proyecto de ley que dispone que durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, los cheques rechazados sean eliminados de la base de datos del Banco Central, de modo tal que no se registren como antecedentes crediticios negativos para los comerciantes y empresarios pymes que los hayan emitido.La iniciativa propone que los bancos tengan en cuenta la excepcional situación, y en el caso de insuficiencia de fondos en las cuentas, procuren rechazar los cheques por la causal de "fuerza mayor". "Entendemos que la causal de fuerza mayor está claramente configurada en el actual contexto, y por eso sugerimos a los empresarios y comerciantes que se comuniquen con su banco e invoquen tal motivo para evitar que en el rechazo de cheques se consigne como causa no contar con fondos", explicó la legisladora del Frente de Todos en los fundamentos.