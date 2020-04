/ / (audio) INSÓLITO FURCIO: EL GOBERNADOR RIOJANO LAMENTÓ TENER "CERRADOS LOS CABARETS"

Relacionados

Se trata de uno de los cinco mandatarios provinciales que ordenaron el uso obligatorio del barbijo y es también una de las voces que le proponen a Alberto Fernández continuar con la cuarentena total. En uno de los reportajes, con CNN Radio, expresó: "Me preocupa todo, porque si se abre un sector, otro sectores van a presionar 'por qué no ellos'. Acá tenemos cerrados cabaret", dijo y enseguida se corrigió: "Perdón, fiestas, bares, confitería, boliches bailables, hoteles, tiendas, tenemos todo cerrado".“Tengo una posición tomada: soy de los que considero que hay que hacer un esfuerzo mayor y extender unas semanas más la cuarentena”, consideró. Sobre la obligatoriedad del uso de barbijo en su provincia, dijo: “Es una medida que no va a solucionar las cosas pero va a ayudar a controlar más esta pandemia".