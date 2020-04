/ / CAE LA RECAUDACIÓN Y SECHEEP NO LLEGA A CUBRIR EL PAGO DE SUELDOS

Relacionados

En este marco, el presidente de Secheep, Gastón Blanquet, reconoció que hay un atraso “preocupante” en el pago de facturas lo que está provocando no sólo la imposibilidad de pagar las deudas con la mayorista CAMMESA sino que ni siquiera se está generando ingresos que puedan cubrir los sueldos del personal.“Se está rompiendo la cadena de pagos y por eso estamos concientizando a todos los clientes que traten de regularizar su situación porque hoy no estamos cubriendo los ingresos básicos para garantizar el servicio”, reconoció el funcionario a CIUDAD TV. No obstante, anticipó que de manera paulatina se irán abriendo las bocas de pago. “Solicitamos a los clientes que no acumulen deudas porque se les va a hacer muy difícil afrontarlas después”, alertó.“Esta semana estamos tomando las actividades secundarias, que es el área comercial. Eso se está retomando de a poco. De todas maneras, hasta que no tengamos todas las bocas de pago abiertas no vamos a seguir incrementando las medidas que corresponden a todo el servicio, que en una segunda fase sería comenzar con los cortes”, añadió.En este marco, destacó que a partir de este martes, Secheep abrió su oficina comercial para el pago de boletas por la mañana. “Estamos cobrando con tarjeta de crédito y débito. Por ahora no estamos manipulando efectivo”, aclaró.