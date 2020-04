/ / CHACO: EN SU SEGUNDO DÍA, EL OPERATIVO “COBRO SEGURO” SUMÓ VACUNACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ADULTOS MAYORES

Relacionados

La ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, explicó que el objetivo del operativo busca que “quienes tienen que ir a cobrar sus haberes estén cómodos, organizados y respetando el distanciamiento social que impone el protocolo ante la pandemia. Queremos que todo transcurra con los cuidados necesarios”.Durante la mañana de este domingo, se sumaron además los equipos de salud, que realizaron un operativo de vacunación antigripal para adultos mayores, y los equipos de PAMI, que colaboraron con la provisión de café y agua. La operatoria excepcional de este domingo es de 7:30 a 14:30 y las minis filiales no abrirán. Durante las jornadas de cobro se sacaron sillas a la calle, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes asistieron son adultos mayores.“El balance es muy positivo, casi no hay tiempo de espera y una vez que ingresan se toman las medidas que requiere el protocolo: se les coloca alcohol en gel u se toma la temperatura, son atendidos rápido y tratamos de que puedan volver enseguida a sus casas”, comentó la gerenta de sucursal de Resistencia del Nuevo Banco del Chaco Natalia Monte.Durante las jornadas de cobro de haberes para activos también se tomarán medidas, sobre todo de distanciamiento físico. Desde el NBCH solicitaron que quienes no tengan la urgencia de contar con efectivo no concurran a cobrar para evitar aglomeraciones.La subsecretaria de Personas Adultas Mayores Cristina Aboitiz destacó el trabajo que se realizó durante las jornadas de cobro de jubilación, “las y los mayores tuvieron prioridad, fueron muy bien atendidos y se tomaron las precauciones”, aseguró, y pidió a quienes aún no pudieron cobrar, que no realicen colas durante la madrugada ya que se exponen innecesariamente.Desde el Ministerio de Desarrollo Social se seguirán tomando las medidas necesarias ya que las personas mayores tienen prioridad al ser uno de los grupos de riesgos más importantes ante el COVID-19. El operativo, que se llevará a cabo todos los días de pagos de haberes, tiene como objetivo que quienes deban asistir a cobrar, lo hagan de manera segura. Para ello se garantiza la distancia física y cuidados, aplicando modelos de bioseguridad. Para garantizarlo más de 200 efectivos de la Policía del Chaco se distribuyen en todas las sedes bancarias y cajeros automáticos de Resistencia y Barranqueras.Los pagos habilitados para atención presencial en Nuevo Banco del Chaco se realizan de 7:30 a 14:30, exclusivamente para quienes no tienen tarjeta de débito. Los pasivos provinciales continuarán cobrando este lunes 6 de abril (todas las terminaciones de DNI); en tanto las jubilaciones nacionales pendientes de cobro de marzo y pensiones no contributivas se pagará en dos veces: lunes 6 de abril documentos terminados en 4 y 5 y martes 7 los terminados en 6, 7, 8 y 9.Además, los beneficios nacionales correspondientes al mes de abril tendrán el siguiente cronograma: lunes 6 de abril - pensiones no contributivas. Terminación DNI 4 y 5, martes 7 de abril pensiones no contributivas: documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 y miércoles 8 de abril jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos, documentos terminados en 0. La Asignación Universal por Hijo e Ingreso Familiar de Emergencia se pagará el lunes 6 de abril documentos terminados en 3, 4 y 5 y martes 7 de abril los terminados en 6, 7, 8 y 9.