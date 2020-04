/ / CHACO: SEGUIRÁ LA SUSPENSIÓN DE CLASES Y HABRÁ REACTIVACIÓN DE COMERCIOS CON FUERTES MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Periodismo365

Mediante una conferencia de prensa vía streaming, el gobernador chaqueño dio detalles sobre las conclusiones del encuentro por teleconferencia con el presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores del país. Además, presentó un informe sobre el índice de movilidad ciudadana y adelantó una serie de medidas de gobierno para sostener el aislamiento preventivo obligatorio por coronavirus."Tenemos que evaluar la situación y generar las condiciones para sostener el aislamiento porque todo el esfuerzo realizado puede ser inválido si no tomamos conciencia”, aseveró Capitanich, quien recordó que las proyecciones indican un mayor crecimiento de casos hacia mayo y junio. “No nos podemos relajar. Los controles deben realizarse para cumplir las normas del aislamiento”, destacó.El gobernador presentó un informe sobre los indicadores utilizados para medir la evolución de la propagación del coronavirus. Detalló que, si bien se observa una evolución favorable en el tiempo de duplicación de casos positivos, resulta preocupante el crecimiento en el índice de movilidad, que indica un mayor relajamiento en el cumplimiento de la cuarentena vigente en todo el país y la provincia. “Estamos atravesando una pandemia que atraviesa a todo el mundo y para la que no tenemos remedios ni vacunas. La única solución para evitar la circulación viral es el aislamiento”, destacó el gobernador.El mandatario informó además sobre las medidas que se están trabajando junto al presidente Alberto Fernández y los gobernadores de todas las provincias. "La resolución final de esta ronda es mantener la cuarentena con la flexibilidad en ciertas actividades, con un sistema que no viole los principios básicos de la cuarentena”.Detalló que, junto a mandatarios de otras provincias y autoridades nacionales, se trabaja en el intercambio de recomendaciones, protocolos e instrumentos jurídicos con el objetivo de contar con un decreto consensuado para este domingo, “un documento unificado con medidas para nadie tome decisiones unilaterales”, señaló CapitanichEn ese sentido, el gobernador manifestó que "esta es la hora de todos y con todos. Por eso convocamos a todos los intendentes, nadie puede sentirse excluido. Trabajamos por el bien común y el cuidado de los chaqueños y las chaqueñas como lo estamos haciendo todos los gobernadores bajo la conducción del presidente de la república”.Chaco será parte del programa de asistencia coordinado junto al gobierno nacional. Se espera una partida de 973 millones de pesos en tres cuotas que se transferirán durante este mes, mayo y junio, y se avanza en el financiamiento de US$1.000.000 junto a Fonplata y la Corporación Andina de Fomento, además de otras líneas de asistencia.Capitanich adelantó una serie de detalles acerca de cómo continuará en la provincia el aislamiento social preventivo y obligatorio. En primer lugar, puntualizó que se “endurecerá” la cuarentena para adultas y adultos mayores, que constituyen uno de los principales grupos de riesgo en la pandemia. Se trabajará junto a los municipios en una red de voluntariado y un programa de asistencia para garantizar la provisión de medicamentos, alimentos y cuidados.Las clases permanecerán suspendidas al menos hasta el 30 de abril con la posibildiad de extender la medida hasta el 31 de mayo, y se trabajará en el fortalecimiento de la educación digital durante este período. En cuanto al uso de barbijos, el gobernador señaló que, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, son de uso recomendado, pero no obligatorio. Incentivó al uso de barbijos de producción casera y remarcó que no se puede obligar al uso de los mismos.En los próximos días, quedará habilitado el nuevo hospital modular con 80 camas disponibles para atender exclusivamente a pacientes de COVID-19. El transporte permanecerá restringido por todas las vías hasta nuevo aviso, y considerando las excepciones que continúan vigentes. En los próximos días se presentará una serie de medidas al respecto.Se avanzará en la unificación de protocolos, decretos nacionales provinciales y regulaciones municipales para evitar decisiones unilaterales.Las obras públicas serán habilitadas continuar su ejecución regulada, cumpliendo todas las medidas de distanciamiento social y bioseguridad obligatorias. Desde el gobierno provincial se avanzará también en un esquema de regulación de la actividad comercial, definiendo un marco normativo unificado junto a los municipios para garantizar el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad.Por último, el mandatario agradeció a todos los trabajadores de la salud, miembros de las fuerzas de seguridad, y trabajadores sociales. “A nuestros adultos mayores que se esfuerzan dando el ejemplo y quedándose en sus casas, a los alumnos que son capaces de aprender digitalmente y a los docentes por los esfuerzos que hacen en ese sentido”.