/ / CRAMAZZI: "EL GOBIERNO NACIONAL NO ATIENDE AL SECTOR DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS"

“Esperamos ver qué pasa en las próximas dos semanas, y felicitamos que se priorice la salud, pero también debe priorizarse lo económico. Tenemos muy buena respuesta del Gobierno del Chaco, ante el que seguimos insistiendo que se hagan gestiones a nivel nacional para un sector que está muy castigado, el de las Pymes”, acotó el dirigente empresarial.Aseverando, no obstante, que “no hubo una ayuda por parte del Gobierno nacional para la pequeña, micro y mediana empresa, y va a ser un segmento de la economía al que le va a costar muchísimo levantar. Hubo otras crisis antes, pero teníamos el comercio abierto y ahora en su mayoría no. Y llama poderosamente la atención que pospongan por 90 días las cargas patronales”.Refirió además que “se han hecho gestiones a través de CAME, CGE, CTERA, pero ni el ministro Kulfas ni ningún otro reciben a los representantes de la pequeña y mediana empresa”. Exhibiendo como ejemplo que hay reuniones con los poderosos del comercio, pero en ellas “no hay ninguno de nuestras Cámaras de Resistencia, Quitilipi o Formosa. Este sector no está siendo atendido”,De igual manera, consideró que “así como hay un Comité de Notables en el tema de salud, sería bueno que junten un Comité de notables economistas, que le hagan ver al Presidente un informe pormenorizado de las Pymes, que son las que generan trabajo en todo el país. Este es un segmento que no está atendido, porque es el que tiene 5, 10 o 15 empleados y estamos muy preocupados para cuando se reactive la economía”.Pese a ser una situación conocida, reiteró que “hay muchos que no están trabajando”; agradeciendo que en el interior no hay muchos infectados”. Deseó “que no se pierda la cosecha, más ahora que está acompañando el tiempo; al igual que lo forestal”.Por último, José Luis Cramazzi explicó que “acá hay muchas empresas que quieren pagar y no pueden hacerlo, y están abonando un porcentaje de sus sueldos. La incertidumbre de las familias que están trabajando en la actividad privada es muy grande, y temen por lo que les depare el futuro”.