/ / EDUARDO BUZZI: "NO ENTIENDO LA CACEROLA ESTÚPIDA QUE SALE A LAS 21.30. SON CUATRO BOLUDOS, PERO SALEN"

En ese sentido, cuestionó los cacerozalos en reclamo a que los políticos se bajen el sueldo, que anoche se repitieron: " No entiendo la cacerola estúpida que sale a las 21.30 por segunda vez. Son cuatro boludos, pero salen ".El expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) también se metió en la polémica entre el Gobierno y el Grupo Techint y críticó al empresario cordobés que fustigó al Presidente tras tildar de " miserable " a quien despide trabajadores en momentos de cuarentena. " Cuando Alberto [Fernández] le dice que son unos miserables, hay una cantidad de boludos que dicen 'cómo puede ser que el Presidente nos diga miserables a los pymes'. Pero no sea tonto, mi amigo, no se lo está diciendo a usted. Se lo está diciendo a Paolo Rocca [titular del Grupo Techint], que es un miserable, un caradura, que tiene una red de negocios gigantescas, que ha ganado fortunas y que despide 1400 personas", se despachó Buzzi.A su vez, explicó la causa de los aumentos de precios que se registran en las frutas y verduras. "Todo lo que sale de los campos llega en cantidad y normalidad a los mercados pero las cadenas de comercialización se agrandan los valores de ganancia porque los costos son los mismos: están congelados los alquileres y los combustible. La única explicación es la inescrupulosa actitud de algunos intermediarios", sostuvo Buzzi.No es la primera vez que Buzzi se muestra cercano al gobierno de Alberto Fernández. Lo mismo había hecho en la previa del último paro agropecuario convocado por la Mesa de Enlace cuando tildó la medida de " lamentable ".