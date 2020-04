/ / LA JUSTICIA DE SÁENZ PEÑA ANALIZA PEDIDOS DE LIBERACIÓN DE PRESOS

Relacionados

Tras conocerse esta resolución se supo que varios pedidos fueron ingresando tanto en la Fiscalía de Turno como en las Cámaras Criminales. En tal sentido cada juez a a partir de las listas que le van a ir proveyendo las unidades de detención tanto los Complejos Penitenciarios como las Comisarías o de oficio se van a analizar caso por caso si corresponde o no atenuar las prisiones o sustitución en el complimiento de la pena en caso de que se trata de condenas, pero no se refiere a ningún caso en particular.Se va tener en cuenta en los grupos de riesgo, pero no será automático la detención domiciliaria, sino que se va a tener que evaluar con un criterio bastante restrictivo, la gravedad del delito, el monto de la pena y los peligrosos procesales. Se va a analizar caso por caso.Dijeron los jueces de Cámara de Sáenz Peña al ser consultados al respecto que “en los últimos días hubo una avalancha de pedidos de este tipo, tanto de condenados, como procesados que están siendo analizados y son casos de personas detenidas por narcomenudeo hasta homicidios, por nombrar algunos casos”, señalaron.Se supo además que antes del Hábeas Corpus Colectivo, una de las Cámaras de Sáenz Peña ya ha resuelto varios pedidos e ingresan por día dos o tres pedidos por día y se resolvieron varios de ellos para personas que estaban presas por delitos menores como robo, portación de arma, no son delitos graves.Una vez que los detenidos reciben la prisión domiciliaria, surge otro problema porque no se cuenta con tobilleras electrónicas, por lo que se les fija las condiciones para mantenerle el beneficio no deben salir de su domicilio, y eso es controlado por la Oficina de Asistentes Sociales quienes en determinado día y de sorpresa, van a hace un informe social, además presta colaboración la División Investigaciones quienes van a ir en cualquier horario del día para constatar la presencia del detenido en la casa. “Es el mecanismo más práctico que encontramos a falta de tobilleras electrónicas”, dijeron. Aclararon por otra parte que en algunos casos no se hace cesar la prisión preventiva, no se le da la libertad, sino la prisión domiciliaria que es una cuestión intermedia porque es mínimo el peligro de fuga, pero no en todos los casos.