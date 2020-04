/ / LAS RAZONES DEL AUMENTO DE MÁS DEL 100% EN EL PRECIO DE LOS HUEVOS

Relacionados

Entre las razones que enumeró Prida se cuentan el valor agregado que suma el producto entre que sale de la granja y llega a la góndola, el incremento en los costos de logística durante la cuarentena y factores excepcionales que los productores tuvieron que afrontar en esta especial coyuntura. “Le estamos metiendo mucho huevo”, ironizó.“Yo conozco establecimientos que tiene cada 10 personas, 3 personas no están yendo a trabajar y tuvieron que ser reemplazadas con mano de obra temporal, costo que lo está absorbiendo el productor”, explicó Prida, que aclaró que la razón por la que trabajadores no asisten a las granjas es “por una cuestión de prevención”.Por otro lado, explicó que “hay socios que están yendo tres veces por semana a los centros comerciales de los pueblos a comprarle alimentos a sus empleados para que no se vayan a sus casas y cuidar que no se nos meta el virus en las granjas”.En cuanto a la logística, el titular de la Cámara explicó que aquellos medios de transporte informales que operan en contextos normales, hoy dejaron de trabajar debido a los estrictos controles que hay en las rutas del país. “Algún papelito siempre les falta”, dijo.En ese contexto, sostuvo que sólo trabajan “los camionero que están con el 100 por ciento del cumplimiento de la ley” y que “esos camioneros a nosotros nos traen materia prima y después se vuelven vacíos”. “Eso tiene un incremento de costo en la logística que no es menor”, agregó.Prida apuntó por el valor final del producto a los comerciantes y supermercadistas. “Nosotros le vendemos al supermercado una caja de huevos de treinta docenas, el supermercado por esa caja de huevos de 30 docenas está pagando alrededor de 72 y 73 pesos, esa caja tiene dos cajitas de media docena, que es una docena, el supermercado lo vende 120”, indicó.En ese sentido, se quejó por los cuestionamientos al sector producto del aumento del precio de los huevos. “Trabajamos de lunes a lunes y estamos en el medio de una tormenta que no generamos nosotros y te da bronca porque no conocen el sacrificio que estamos haciendo”, remarcó y concluyó que “dejamos de exportar lo poquito que exportábamos y le garantizamos al Gobierno que todo lo que se produzca, sea mucho o sea poco, va a quedar en el mercado interno”.