/ / PROHÍBEN LA VENTA DE CERVEZA, VINO Y FERNET EN 50 LOCALIDADES DEL PAÍS

Relacionados

“Se están extralimitando, el vino es saludable y está catalogado como alimento y el decreto presidencial permite la fabricación y distribución de alimentos y bebidas. Hicimos una presentación, los municipios no pueden legislar por sobre las provincias o Nación”, dijo José Alberto Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en diálogo con BAE Negocios.Asimismo, Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina (que agrupa 230 bodegas del todo el país), calificó como “una locura” la Ley Seca. “No tiene fundamento científico que 50 municipios prohíban el consumo de alcohol”, sostuvo.La Ley Seca , lo que significa la prohibición de la distribución, venta e ingesta de bebidas alcohólicas en general, ya se aplica en 50 municipios de diez provincias del país con el argumento de que su consumo promueve la violencia doméstica en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus. Se trata de una de las nuevas medidas que dispusieron distintos municipios ante la consecuencia de seguir hasta el domingo 26 de abril con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.En algunas localidades la reglamentación fue avalada por el municipio, mientras que en otras se trata de una normativa policial. La realidad indica que desde ahora en esos lugares ya no podrán circular camiones distribuyendo bebidas alcohólicas y se obliga a los distintos comercios a que cierren las góndolas y las heladeras para prohibir la venta de estos productos.Uno de los primeros casos fue en La Rioja, donde el gobernador Ricardo Quintela decretó la Ley Seca y el transporte de alcohol para toda la provincia durante la Semana Santa. Incluso la policía de la provincia clausuró algunos locales de quienes no acataron esa medida.Juan Luna Corzo , jefe de gabinete de La Rioja, aclaró: "Se dispuso para el fin de semana la prohibición de vender alcohol en toda la provincia y tenía por objetivo disminuir los ingresos al hospital que no sean por temas respiratorios. Si bien ya terminó pensamos hacerlo cada fin de semana".Hasta el momento, además de La Rioja, en algunos de los distintos municipios que rige la Ley Seca pertenecen a la provincia de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Neuquén, Misiones, Chaco y Río Negro. Hace unos días el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , se encargó de confirmar que la ciudad de Buenos Aires no iba a "acompañar esa medida".