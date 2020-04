/ / REUNIÓN CON INTENDENTES: CAPITANICH CONFIRMÓ QUE CONTINÚA EL AISLAMIENTO Y ANALIZA HABILITAR MÁS ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

Relacionados

“Estamos realizando un relevamiento municipio por municipio respecto al aislamiento comunitario, y eso lo consolidaremos en una normativa que establecerá la designación de responsables para su eventual recuperación”, indicó el mandatario, siguiendo los lineamientos del presidente Alberto Fernández de ir liberando actividades en los parajes y localidades donde no se registra circulación viral y donde el levantamiento de las restricciones no implica riesgos.“Todo esto lo hacemos entendiendo que a partir del lunes próximo continuará el aislamiento social y preventivo de carácter obligatorio”, ratificó el gobernador respecto a la provincia, aunque en paralelo analiza junto a los jefes comunales flexibilizar el funcionamiento de determinadas actividades, entre ellas las comerciales. “Determinados tipos de servicios tuvieron una recuperación de su prestación, pero siempre bajo la modalidad del sistema de delivery”, ejemplificó.Para eso se trabajará un modelo de localización de la circulación viral por áreas: un área roja, que indica mayor circulación comunitaria producto de la concentración de casos (principalmente Resistencia y el área Metropolitana); un área amarilla, donde se pudieron identificar algunos casos, pero que no se observa circulación comunitaria; y un área verde donde no se observan ningún número de casos ni circulación comunitaria de ninguna naturaleza que pueden tener mayor flexibilidad.“Entonces lo que estamos haciendo con todos los intendentes municipales, de acá al viernes, es la recopilación de las demandas específicas para determinadas actividades que pueden ser susceptibles de habilitación, pero conforme a un protocolo de bioseguridad e higiene”, amplió Capitanich, adelantando además que la Provincia aplicará otro programa de asistencia financiera “frente a la caída estrepitosa de la recaudación” que lo están trabajando con los intendentes.Estuvieron presentes el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo; la intendenta de Charata, María Luisa Chomiak; el intendente de Corzuela, Rafael Carrara; el intendente de Gancedo, Alberto Korovaichuk; el intendente de General Pinedo, Franco Ciucci; el intendente de Hermoso Campo, Diógenes Requena; el intendente de San Bernardo, Miguel Sotelo; la intendenta de General Capdevila, Karina Acerbo; y el secretario de Gobierno del municipio de Las Breñas, Dante Stach.El jefe del Ejecutivo detalló que de los 69 municipios de la provincia, 13 tienen casos identificados, por lo que trabajará en conjunto con los Intendentes para desarrollar programas de aislamiento social para cada uno de ellos. En el caso del sudoeste provincial, destacó que “en general, no han tenido casos, salvo Charata, donde los pacientes se han recuperado”.En este sentido, Capitanich recopiló las demandas específicas durante su recorrido por las diferentes localidades, a fin de coordinar medidas para el tratamiento de pacientes con coronavirus leves, moderados y críticos. Los primeros requieren una estrategia de aislamiento social ya sea en base a la capacidad particular de cada familia, o de carácter comunitario. Por otra parte, para el tratamiento de un paciente considerado moderado se requiere la provisión de oxígeno, como también la atención de toda la red sanitaria asociada a un tratamiento especial.En el caso de los paciente críticos y que requieran internación en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), tendrán un protocolo “de mayor calificación relativa”, indicó. “Intervienen recursos humanos, la administración de respiradores, kinesiólogos, enfermeros y médicos, todos con la indumentaria correspondiente, y sobre todo con el equipamiento a utilizar conjuntamente con la tecnología disponible”, detalló.Durante las recorridas en las localidades vinculadas con el área de la producción, visitaron a productores que expresaron los problemas que están sufriendo en la actualidad. Desde el sector algodonero, manifestaron “una ruptura de la cadena de pagos y problemas derivados del precio para los cuales estamos trabajando”, señaló el gobernador.En este contexto, anunció que este jueves 23 participará de una teleconferencia con sus pares de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa “para encontrar una vía de financiamiento a los efectos de la recolección, y obviamente, para que los productores no malvendan su producción, porque los precios son muy volátiles en virtud de la ruptura de las reglas de mercado”, detalló.Otra de las cuestiones que analizaron es la provisión de alambre para el enfardado. Capitanich comentó que la empresa “Acindar”, ubicada en La Matanza, provincia de Buenos Aires, estaba sin actividad. “Por lo que hicimos las gestiones con el gobernador Axel Kicillof y su ministro Augusto Costa para garantizar producción y la provisión de alambre”, afirmó.Por último, y haciendo un balance de la situación, Capitanich expresó: “pudimos constatar que en la provincia, los rendimientos en general son muy buenos y en el caso de algodón tenemos un problema de precios y en el caso de la soja, si bien ha tenido una disminución, tiene reglas de comercialización que efectivamente se pueden garantizar”.