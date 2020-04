/ / SÁENZ PEÑA: 630 PRESOS DE LA U-11 Y COMPLEJO PENITENCIARIO II EN HUELGA DE HAMBRE

Relacionados

De igual manera los internos de la Unidad Penal 11 de nuestra ciudad iniciaron la misma medida de protesta y además elevaron un petitorio con 12 puntos. Al declararse en huelga de hambre retiraron todo tipo de mercadería, no van a recibir mercadería enviados por sus familiares, solo aceptarán mate cocido, café, trabajo y tarjeta de teléfono para comunicarse con sus familiares y tampoco recibirán medicación alguna.El petitorio tiene 12 varios puntos: solicitan que “se cumpla con la medida anunciada por el Presidente de la Nación sobre la pandemia COVID-19, que hasta el momento no son cumplidas; elementos de limpieza para mantener desinfectado los pabellones del penal; piden al director de la Unidad Penal 11 se comprometa con el área de judiciales para que se dé cumplimiento a los beneficios de salidas transitorias y arresto domiciliario; que todos los informes salgan de la Unidad Penal en forma favorable; que se tenga más consideración de los internos y cumplan con las calificaciones trimestrales que muestra la progresividad de la persona; elementos de higiene personal; que se comprometan a la afectación laboral de cada persona condenada o procesada; que el área de psicología cumpla de manera profesional su correspondiente labor; solicitan a los respectivos juzgados la autorización de teléfonos celulares ya que no cuentan con visitas ni tampoco tarjetas.Los internos de la Unidad Penal 11 esperan que se cumplan los puntos solicitados y en caso de no obtener respuesta adelantaron que no depondrán la medida de fuerza. Por último, resaltan los beneficios logrados el 25 de marzo por los detenidos de Devoto que es la prisión domiciliaria para mayores de 60 años, personas por riesgo de enfermedad embarazadas, mujeres con hijos, internos en términos de transitoria, internos en termino de condicional, internas con condenas menores de tres años por delitos menores, extranjeros con la mitad de la condena.La protesta, que es por tiempo indeterminado, “por el momento es pacifica, hasta ahora es lo que proponemos nosotros, de haber represalia de algún tipo esto cambiaría rotundamente", señaló uno de los voceros de la Unidad Penal 11.