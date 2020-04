/ / SÁENZ PEÑA: HASTA EL MUNICIPIO ABRIÓ PARA COBRAR IMPUESTOS Y HUBO MUCHA GENTE EN LAS CALLES ¿SE ROMPIÓ LA CUARENTENA?

Relacionados

Tampoco en el Municipio de Sáenz Peña existe cuarentena para pagar impuestos, ya que casi todo el personal de Tesorería, Caja, Atención al público, Compras y Suministros, Ejecuciones, Maestranza y del sector Recaudaciones que funcionan en el edificio de Economía -ubicado en calle 3 y 16 en pleno centro saenzpeñense- estuvieron realizando cobranzas de todo tipo de impuestos, carnet, patentamiento, comercio, inmobiliario, etc.Fuentes consultadas por Periodismo365 explicaron que aunque no fueron muchos los contribuyentes que se acercaron a pagar de 8 a 12 horas, el trabajo aparentemente seguirá de manera normal de aquí en más; aunque no hubo anuncios oficiales al respecto.Así, por la mañana hubo una importante presencia de personas en todo el casco céntrico y sectores barriales, mientras que por la tarde el panorama fue diferente. La nutrida actividad e intenso movimiento se pudo ver ayer y hoy en horas de la mañana, con una importante presencia de vecinos que salieron para realizar diversos trámites, entre ellos el pago de cuotas de casas comerciales del medio, tarjetas de crédito, como así a los supermercados, por ser ayer el primer día laborable de la semana.Si bien, la gente está tomando conciencia sobre las medidas de prevención para la salud, sobre todo respetando la distancia entre personas, y el uso de los cubre bocas o barbijos, en este último caso se pudo observar que casi la totalidad de quienes se movilizaron por el caso céntrico, para las diligencias, llevaban puestos los protectores faciales.Aunque las principales arterias de microcentro, estuvieron algo transitadas durante la mañana, ya por la tarde se pudo ver otro panorama, en la que no había casi nadie circulando por las calles. Se pude evaluar por cierto que el panorama a la mañana es una cosa, y en el horario vespertino otra, algo que viene sucediendo casi con frecuencia.Así como se implementó en los bancos, con la atención a clientes, según la terminación de los documentos de identidad, se reflejó la misma metodología de trabajo en las casas de ventas de electrodomésticos, de todas las cadenas.En este sentido, todas las casas comerciales aclararon que se abrieron las puertas solamente para el cobro de cuotas, no así para la venta de ninguna clase de artículos, al menos hasta la próxima semana, indicaron.Una buena cantidad de clientes, se agolparon ayer en los distintos locales de ventas de electrodomésticos para el pago de las cuotas, donde se pudo ver en cada una de las firmas, las extensas filas de casi una cuadra de clientes que se acercaron con la intensión del pago de las cuentas. En uno de los negocios, un encargado, dijo que la atención al público se realizará en los horarios habituales que se tenía, si bien solo se permitirá el acceso al lugar, de no más de tres personas.Ayer concurrieron para el pago de las cuentas, las personas que tenían la terminación de los DNI, 0 y 1; hoy martes 2 y 3, mañana 4 y 5; jueves 6 y 7; viernes 8 y 9. Una vez completado las fechas, las casas comerciales volverían a cerrar sus puertas, a la espera de una resolución que permita la atención al público, de manera reducida, y teniendo en cuenta la situación sanitaria, aclaró el vendedor.En la recorrida por casas comerciales del medio que abrieron ayer para el cobro de cuotas, igual medida se aplicó a una firma de tarjeta de créditos, donde se atendió a los clientes para el cobro. En la mayoría de los lugares donde ayer se vio una importante presencia de vecinos en las extensas filas de las veredas, efectivos de la policía del Chaco, como agentes de tránsito y brigadistas de varias áreas del municipio, continuaron con el trabajo de solicitar de manera reiterativa a las personas, respetar el distanciamiento social.