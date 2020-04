/ / SÁENZ PEÑA: INTENSA PERSECUCIÓN A MOTOCHORROS ARMADOS TRAS INTENTO DE ROBO

Relacionados

Rápidamente los uniformados bajaron del móvil policial solicitándole que depongan su actitud y se arrojen al suelo, haciendo estos caso omiso, dándose ambos a la fuga a toda velocidad. Allí comenzó una persecución hacia el sector norte, donde los malvivientes giraron y retomaron la circulación por camino rural hacia Ruta Nacional Nº 16, donde el acompañante se dio vuelta y apuntó con un arma de fuego hacia los policías, debiendo los uniformados hacer uso de escopeta policial 12.70 con cartuchos anti-tumultos, a los fines de evitar que el delincuente abriera fuego hacia el personal interviniente, solicitando colaboración a móviles de otras unidades.Al llegar a Ruta Nacional Nº 16 e intersección calle 38 del Barrio Evita, observaron personal policial en apoyo, motocicletas del grupo COM y móvil de Comisaría 2º que circulaban en sentido contrario. Al ser cercados, los malvivientes detuvieron su marcha y arrojaron la motocicleta, ingresando hacia el monte y matorrales, dándose a la fuga, no logrando su detención luego de realizar un intenso rastrillaje.Seguidamente se procedió al secuestro de una motocicleta marca no visible, modelo no visible, 110cc., color rojo y gris, motor y cuadro limados y adulterados, rodado en regular estado uso y conservación con llave de ignición colocada.