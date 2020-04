/ / SÁENZ PEÑA - "NO TENEMOS PARA COMER": FERIANTES PIDEN ABRIR SUS LOCALES

Relacionados

Las más de treinta familias que tienen sus puestos de ventas en el reconocido paseo de compras, manifestaron que necesitan de la apertura de los locales comerciales de manera urgente. Recordaron que están con las puertas cerradas hace treinta días, y es la única fuente de ingreso para el total de las familias que trabajan en el lugar, dijeron algunos quienes tienen un local de venta en el mencionado espacio.Con el objetivo de una respuesta favorable para estas familias que tienen sus puestos de ventas en el lugar, los mismo manifestaron que “llevarían propuestas de medidas de seguridad al intendente, para que las estudien, y desde ahí poder tener la oportunidad de volver atender al público de manera restringida, se refirió un encargado de un local de la feria de ropas.Algunas de las personas, que se pudieron ver en los puestos comerciales de venta de los feriantes, hacen las veces de serenos, turnándose todos los días, para cuidar el lugar. Cumplen varias funciones. Y manifestaron a modo de urgencia, la apertura para la atención al público, con las medidas necesarias de distanciamiento social, acordaron.El caso de Rosa, que tiene un local de venta de ropas y calzados, casi implorando, “pidió que el intendente de la ciudad, les pueda dar la oportunidad a la gente que trabaja en el lugar, de poder volver a abrir sus locales. Estamos necesitando dinero para poder comer, no somos grandes comerciantes, vivimos de esto, no sabemos qué hacer, cada vez estamos más comprometidos con las cuentas”, explicó muy consternada la mujer.“Sabemos de la situación delicada que está pasando el país, es por eso de esta cuarentena necesaria para el bien de todos, y nadie quiere que aquí lleguen a darse casos positivos para esta enfermedad, somos todos responsables. Soy una persona grande, que podría decirse de la población de riesgo, pero necesitamos en mi casa poder volver a abrir el local comercial, para juntar el dinero y comprar los alimentos del día, nos está haciendo falta”, insistió Rosa. “Todas las noches y semanas, escuchamos con atención los informes que dan las autoridades gobernantes, pero se tendrían que acordar del sector de gente como nosotros que en gran mayoría no tenemos otra fuente de ingreso que no sean estos locales”, imploró la mujer.Uno de los consultados, contó que elaboraron un petitorio al intendente Bruno Cipolini, para que los habilite a trabajar, y poder abrir los locales comerciales que hay en el lugar, con las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar el contacto entre personas, sobre todo con la clientela que es amplia, se refirieron.El feriante del paseo de compras dijo, que tienen como objetivo y premisa, la oportunidad de volver con la atención al público de manera inmediata. Pero que lo harían sin dejar recorrer el lugar de manera amplia a los clientes, que la mercadería en general se exhibirá a todos, pero se los atendería desde un mostrador de cada uno de los locales para evitar la aglomeración de personas. Y se impediría el acceso a la gente con un vallado de una distancia de más de un metro así se evitaría el contacto entre clientes y feriantes”, detallarían en la requisitoria, dijo.Seguidamente remarcó que “Estamos muy comprometidos con la situación económica de nuestras familias, necesitamos poder vender, es la única fuente de trabajo que tenemos la gran mayoría, dijo Oscar. Pero, somos conscientes de la situación sanitaria, que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, es por eso que llevaremos una propuesta de cómo se trabajaría en la feria, de permitirnos atender al público, sabemos que también nos exponemos nosotros, todos tenemos familias y varias con muchos hijos”. “Es por eso, con más razón tomaremos los recaudos correspondientes a fin de evitar cualquier contacto y sobre todo que la gente se amontone en el lugar”, peticionó el feriante.