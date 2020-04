/ / (video) ALBERTO FERNÁNDEZ: "LA CUARENTENA SE EXTENDERÁ HASTA EL 10 DE MAYO"

Relacionados

“Somos muy conscientes de los conflictos económicos y sabemos que muchos están necesitando volver a lo habitual, que es recuperar el sustento”, dijo. De manera que “así como trabajamos en la cuarentena, también estamos trabajando para la economía”, puntualizó y remarcó que la voluntad del gobierno es que “la economía se vuelva a recuperar todo lo que se pueda y en toda su dimensión”.Resaltó también que la pandemia es un fenómeno mundial y que no solo afecta a la Argentina, que “ya venía golpeada desde el 10 de diciembre” . "Desde entonces estamos tratando de resolver el conflicto de la deuda que heredamos”, resaltó.Lo importante de mantener la cuarentena, añadió el Presidente, es “no aumentar el riesgo más de lo debido”. Para ello, “estamos trabajando en todos los planos y cumpliendo un plan, un protocolo para la cuarentena diseñado por el Ministerio de Salud”, reforzó.La decisión de extender el aislamiento social obligatorio fue tomada con el respaldo de los gobernadores provinciales que, junto con el Comité de Expertos sostienen que la cuarentena es, por el momento, la mejor herramienta para evitar el avance de la covid-19 y el colapso del sistema sanitario, fortalecido en las últimas semanas.“En la medida que fuimos cumpliendo esos objetivos, la cuarentena se va cambiando”, afirmó y sobre la base de ello anunció las siguientes medidas de lo que él mismo definió como “la tercera etapa” de la cuarentena.-En conglomerdos de más de 500 mil habitantes siguen las restricciones tal cual están hoy. Son zonas para prestar “singular atención”, como la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Resistencia y Santa Fe, entre algunos conglomerados.-Los de menos de 500 mil habitantes quedan exceptuados si cumplen los siguientes requisitos: que el tiempo de duplicación de casos no sea menor a 15 días, que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda, la vulnerabilidad social del área (densidad demográfica y condiciones de vivienda), que ninguna apertura permita que más del 50 por ciento de la población pueda movilizarse. Si esto no se cumple, el gobierno nacional podrá dar marcha atrás con esa excepción.- No se abrirán las escuelas ni universidades. “Vamos a seguir sin clases en todos los niveles", afirmó el Presidente.- No habrá actividad en la administración pública.-Tampoco actividad recreativas (restaurantes, hoteles, espectáculos, etcétera).-“Vamos a autorizar que diariamente toda persona pueda salir durante una hora en un radio de 500 metros de su casa con fines de esparcimiento”, lo que no implica salir a correr. “Esto significa una exposición mayor al virus”, explicó.-Las salidas serán con barbijos y tapabocas, manteniendo la distancia obligatoria y la higienización de manos y ropas. “Todos cuidados que si los mantenemos minimizan las posibilidades de contagio”, remarcó.-“Prefiero que una fábrica no trabaje porque sus empleados están en cuarentena que porque estén enfermos”, dijo. Es decir que “vamos a dejar en mano de las autoridades provinciales el manejo de qué actividades pueden ser abiertas o quedar cerradas” y también “vamos a permitir que la mitad de la población se movilice”, puntualizó. “Luego tenemos previstas dos etapas más hasta el final, cuando sea todo liberado”, anunció Alberto Fernández, quien reconoció que “hay mucha gente preocupada por la situación”.Durante un tramo del mensaje en la Residencia de Olivos, Alberto Fernández hizo una evaluación de la situación epidemiológica en función de la cuarentena iniciada el 20 de marzo. “Cuando todo empezó –dijo el mandatario-, la cantidad de contagios se duplicaba cada 3,3 días, es decir que si hoy aparecía un caso, en tres días habían dos” y así sucesivamente.Sin embargo, prosiguió, cuando el 12 de abril se extendió el período de aislamiento “ya habíamos logrado hacer más lento” el avance del virus: “Los casos se multiplicaron cada 10,3 días”. Y “hoy, el contagio se duplica cada 17 días”, ponderó para luego sentenciar: “Esto quiere decir que se cumplió el objetivo de que el contagio sea más lento”.Según el jefe de Estado, durante ese período se reforzó el sistema sanitario para prepararlo ante un eventual “pico” de casos de coronavirus. Precisó que “ya tenemos más de 700 respiradores nuevos y 200 portátiles”, y detalló que se sumaron 11.500 camas, se construyeron 12 hospitales modulares, se aumentaron en 170 mil los test serológicos, se sumaron 4.031 médicos y enfermeros al sistema de salud, y el gobierno nacional envió a las provincias 4 mil millones de pesos para atender las demandas de la pandemia. “Siento que como sociedad tenemos que estar orgullosos y contentos por todo lo conseguido”, afirmó el mandatario. También agradeció a los niños y niñas por haber participado de la cuarentena.El aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorroga hasta el día 10 de mayo de 2020.Los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus. Por ese motivo, todos los aglomerados urbanos de más de quinientos mil habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio como lo hicieron durante los últimos quince días.La Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas.Dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otrosCentros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privadoActividades turísticas, apertura de parques, plazas y similaresLas fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario.El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.1) Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días,2) Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta,3) Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional.4) El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido,5) La zona geográfica no podrá estar definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.Si alguno de estos indicadores no se cumple, el departamento o partido no podrá avanzar con la excepciones.El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones que incumplan con los criterios epidemiológicos / sanitarios.Las y los trabajadores mayores de sesenta años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo (definidos por el Ministerio de Salud) están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.Todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo 1 hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene.El permiso de salida de 1 hora rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo.