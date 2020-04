/ / (video) SÁENZ PEÑA: EL INTENDENTE ORDENÓ USAR BARBIJO. MULTA DE HASTA $6 MIL MÁS DETENCIÓN A QUIENES NO CUMPLAN

Relacionados

En un mensaje a través de la red social Facebook, el Intendente Bruno Cipolini informó a la comunidad de Sáenz Peña que por recomendación de los médicos de Sáenz Peña, "a partir de este martes vamos a impulsar el uso del barbijo obligatorio para circular en la vía pública de nuestra ciudad y para atender en los distintos comercios habilitados como excepciones"."Estamos a una semana de que se cumpla el plazo determinado como extensión de la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno nacional a través del Presidente de la República, y a una semana habiendo en los últimos días una serie de flexibilizaciones en cuanto a rubros exceptuados en el aislamiento obligatorio. En la Municipalidad de Sáenz Peña estamos más convencidos que nunca de seguir atravesando esta lucha unidos como saenzpeñenes. Creemos que esta flexibilixación es tomada por las distintas urgencias que tiene la economía nacional en un momento donde aún debe ser vista con atención. No hemos atravesado ni en el país, la provincia y Sáenz Peña lo que se conoce como el pico de los contagios, es decir que estamos yendo a una suerte de aligeramiento del aislamiento", analizó."Desde la Municipalidad de Sáenz Peña acompañaremos las medidas nacionales, sabemos que hay vecinos que la están pasando mal, sabemos que todas las medidas restrictivas tienen un impacto en la economía de cada uno de nuestros vecinos. Más allá de eso y esperando las instrucciones que se tomen el próximo 13 de abril, continuaremos con el ingreso restringido y controlado a nuestra ciudad con el cierre de algunos de los accesos. Estamos también monitoreando la salida de los vehículos de nuestra ciudad tratando de determinar a través de un aplicativo, continuaremos con la tarea de desinfección y continuaremos pidiéndoles a los saenzpeñenses que tengan la posibilidad de hacerlo, que permanezcan en sus hogares", remarcó el Intendente."Sabemos que no todos van a poder, que es un momento de dificultad y si han habido medidas de auxilio desde lo económico no siempre llegan a todos, no siempre son fáciles de acceder pero en términos generales insistimos en mantener el aislamiento social. En la mañana de este lunes hemos conformado una mesa de trabajo con los distintos referentes de salud de nuestra ciudad pensando en lo que sigue. Hemos llegado a la fecha de hoy sin casos positivos confirmados. Pensando en lo que se viene hemos convocado a un referente de cada uno de los institutos privados de nuestra ciudad y referentes de la salud pública. Esta mesa va a pasar en limpio los recursos con los que enfrentamos la etapa que viene y se mantendrá informada a la ciudadanía del cuadro de situación. Va a determinar algunas medidas de conducta y nuevas normativas y tratar de enfrentar en conjunto esta circunstancia que aún no ha sido superada. No debemos caer en la relajación que por ahí produce que no hay casos positivos en nuestra ciudad", sugirió."Como primer paso y a partir de la recomendación de los médicos de Sáenz Peña, a partir de este martes vamos a impulsar el uso del barbijo obligatorio para circular en la vía pública de nuestra ciudad y para atender en los distintos comercios habilitados como excepciones. No bajemos los brazos porque pensamos que lamentablemente todavía no hemos pasado lo peor", culminó Cipolini.