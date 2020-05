/ / ALERTA POR SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO

Relacionados

"El riesgo de volver a un confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con extremo cuidado y de una manera gradual", alertó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.A su lado, la epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, agregó que "si las medidas de confinamiento se levantan muy rápido, el virus podría volver a resurgir", según reprodujo la agencia de noticias EFE.En Italia, que acaba de empezar a flexibilizar algunas restricciones, advirtieron a los legisladores que se avecina una nueva ola de contagios y muertes por el virus. Exhortaron a que se intensifiquen los esfuerzos para identificar a las posibles nuevas víctimas, se haga un seguimiento de sus síntomas y se rastreen sus contactos.Alemania advirtió acerca de una segunda e incluso una tercera ola y amenazó con volver a imponer restricciones si los nuevos casos no pueden contenerse.Olivier Schwartz, director de la unidad de virus e inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, dijo: “Habrá una segunda ola, pero el problema es cuál será su alcance. ¿Será una ola pequeña o una ola grande? Es demasiado pronto para saberlo”.Un análisis de Associated Press reveló que la tasa de contagio fuera de la zona de la ciudad de Nueva York en realidad está aumentando, sobre todo en las áreas rurales. El estudio indicó que los avances de Nueva York contra el virus eclipsan los contagios en otros lugares.El presidente Donald Trump prevé desactivar gradualmente la fuerza de tareas del país contra el coronavirus, posiblemente en cuestión de semanas, pese a la preocupación de que los estados no estén poniendo suficiente cuidado en la reapertura.Cuando esta semana Italia moderó el confinamiento, el Dr. Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Salud, pidió “una enorme inversión” de recursos para capacitar al personal médico para monitorear los posibles casos nuevos. Dijo que las aplicaciones de rastreo –que están siendo creadas por decenas de países y compañías y se promocionan como posible solución tecnológica- no bastan para gestionar las futuras olas de contagios.“No hemos salido de la epidemia. Todavía estamos en ella. No quiero que la gente piense que no hay más riesgo y podemos volver a la normalidad”, dijo el Dr. Giovanni Rezza, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del instituto.Otros países del mundo como Israel, Irán e India también comenzaron a flexibilizar sus medidas restrictivas impuestas por la pandemia, mientras que en el continente americano, la situación es mixta. Por un lado, alrededor de la mitad de los estados de Estados Unidos comenzó una reapertura, bajo presión de la Casa Blanca, mientras que, por otro lado, en América Latina la mayoría de los gobiernos lo discute y propone, pero solo una minoría lo ha comenzado a ejecutar, como Uruguay y Chile, entre otros.