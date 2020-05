/ / ATENCIÓN - NO CAER EN LA ESTAFA: ES FALSO QUE SHELL REGALA COMBUSTIBLES

Relacionados

La situación es falsa, Shell no está regalando combustibles y curiosamente el mensaje confunde los datos, dado que si bien la marca en las estaciones de servicio de los combustibles es Shell, la refinería que los procesa pertenece a la firma Raízen y ayer reanudó sus actividades tras un mes sin procesar petróleo.Desde Raízen se emitió una advertencia en la cual remarcaron que "es falso y el sitio en cuestión no es una página de nuestro dominio". Tras lo cual solicitaron a sus clientes y a la población que "no compartan sus datos, de modo de no ver vulnerada su privacidad con este tipo de acciones promovidas de manera ilegítima".El mensaje viral indicaba a los interesados que debían dirigirse a la página web para acceder al beneficio pero allí estaba la trampa. La página no pertenecía a la petrolera, ni a la refinería, sino que lo que buscaba era capturar los datos de los desprevenidos que los ingresaran creyendo que recibirían un bono de combustibles.En el sitio se indica que "en virtud de las medidas de aislamiento social para contener la propagación del nuevo coronavirus, nuestros tanques de almacenamiento de combustible han alcanzado su límite máximo de capacidad". Y se agrega que "la solución encontrada por la compañía fue ofrecer tres meses de combustibles gratis a todos los que regresen a sus actividades laborales o educativas".Y a continuación, se finge que uno puede verificar su aptitud para acceder al beneficio, una revisión que poniendo xx como nombre y xx como ocupación también te marca que puedes acceder a 4 tanques llenos al mes. Para completar los requisitos sólo marca que hay que "desbloquear" el pedido, con lo cual se completa la estafa dado que en realidad se le está dando acceso al whatsApp de la víctima.La página fue catalogada esta mañana como un sitio peligroso de phishing, un tipo de delito que consiste precisamente en el robo de información personal por medio de estrategias de engaño que conducen a que sea la víctima quien provee esos datos.