/ / CAPITANICH ENTREGÓ VIVIENDAS Y DESTACÓ LA REACTIVACIÓN DE OBRAS EN LA PROVINCIA

Relacionados

“La provincia tiene un plan de infraestructura pública que entre 2020 y 2023 equivale a más de 65 mil millones de pesos de distintas fuentes de financiamiento, que no solo consolidan la infraestructura social básica, sino que son una fuente de reactivación económica a través de la producción chaqueña de bienes intermedios e insumos y que generan un impacto y oportunidades de empleo”, aseguró Capitanich.Las viviendas, son parte del programa de reactivación que comprende a más de 800 unidades habitacionales. Capitanich manifestó su preocupación sobre el nivel de demanda habitacional en la provincia: “afrontar esta situación requiere de mecanismos de intervención en materia de ampliación, refacción, construcción y acceso a créditos hipotecarios en condiciones flexibles para viviendas”.Al mismo tiempo, aseguró que el objetivo es reactivar toda la cadena de valor que exige la industria de la construcción tanto pública como privada. El gobernador aseguró que la reactivación de obras de construcción será un shock de reactivación para una economía golpeada por el cuadro recesivo preexistente y el impacto de la pandemia.“La construcción tiene un efecto multiplicador. Es un área que conlleva una matriz de insumo producto de base argentina, que no requiere divisas. El gran problema de la economía del país es la insuficiencia de divisas y el no acceso al mercado financiero internacional para financiamiento, entonces hay que lograr que todos los sectores puedan ponerse en marcha, generando insumo y trabajo local”, finalizó.El titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas Diego Arévalo expresó que la entrega permite cumplir un sueño a nueve familias que hoy cuentan con la posibilidad de tener una vivienda después de mucho tiempo de espera. “Hay más de 2084 viviendas paralizadas por distintos motivos, el gran desafío es trabajar para terminarlas y que más chaqueños y chaqueñas puedan acceder a una vivienda digna como parte de la construcción de una sociedad más justa”, dijo.Al mismo tiempo, se refirió a la reactivación de 800 viviendas asegurando que en los próximos meses se prevé ejecutar más de 400 viviendas de este programa. “Estamos analizando distintas operatorias como por ejemplo créditos para refacciones, algo que estamos trabajando con el Nuevo Banco del Chaco, créditos hipotecarios desde el instituto para personas que ya cuenten con terreno, adquisición de tierra con el planteo de lotes con servicios que garantice el acceso al suelo urbano y la planificación de las ciudades”, explicó el funcionario.Por último, se refirió a la importancia del pago de cuotas de las viviendas para lo que se están trabajando distintos planes y medios. “Es un compromiso de doble vía, el de un estado que va generando oportunidad de vivienda y la necesidad de que ese compromiso vuelva porque hay muchas otras familias chaqueñas que aún esperan su casa propia. Esto forma parte de la solidaridad que tenemos que trabajar como sociedad, sabiendo que cada cuota que se paga, cada peso, es una solución habitacional más que se genera para otra familia”, finalizó.De las 25 viviendas, 13 fueron entregadas los primeros días de diciembre de 2019. Hoy se adjudican nueve y las tres restantes se encuentran en etapa de ejecución. Cuentan con una superficie total de 54,5 metros cuadrados, y dos dormitorios. Poseen infraestructura frentista que se compone de conexión eléctrica domiciliaria, red peatonal, vehicular, desagües pluviales y red de agua potable. En las próximas semanas se construirá la infraestructura complementaria de nexo con la red eléctrica y agua potable.