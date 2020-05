/ / CAPITANICH INAUGURÓ OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EN EL HOSPITAL DE FONTANA: "INVERTIMOS MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS EN EL SISTEMA DE SALUD"

Relacionados

Acompañado por la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, el ministro de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos Juan Manuel Carreras, y la intendenta de Fontana, Patricia Rodas, el gobernador remarcó: “La estrategia que nos fijamos desde el principio fue avanzar con una inversión significativa de más de 3 mil millones de pesos en el sistema sanitario. Hoy tenemos 160 camas de terapia intensiva con respiradores y oxígeno para atender los casos. Esto representa un aumento de casi cinco veces de la capacidad instalada para la atención de pacientes críticos”.El Hospital Fleitas, que atiende a más de 10.000 personas por mes, se suma de esta manera al denominado “corredor Covid”, que atenderá pacientes positivos y sospechosos de coronavirus y estará destinado a la atención primaria, y no para internación. Sin embargo, podrán ser internados pacientes con otras patologías mediante un sistema de diferenciación de pacientes para evitar el contagio y propagación del virus.“Avanzamos con una inversión muy significativa en infraestructura edilicia, equipamiento y recursos humanos, pero aún hay mucho por resolver”, destacó el mandatario, quien recordó el programa de inversión que lleva adelante mediante fondos de FONPLATA por más de 51 millones de dólares para la provincia, 17 de los cuales estarán destinados a la infraestructura del área sanitaria.Por su parte, la directora del Hospital, Celeste Feus agradeció la celeridad y el compromiso del gobierno para llevar adelante en tan poco tiempo la refacción y ampliación del Nosocomio. “Hubo una renovación total, desde la parte de iluminación externa e interna, todo lo que es grifería, se arreglaron los sanitarios, picaportes, cerraduras, ventanas mosquiteras”, contó y añadió “la refuncionalización de la parte edilicia fue muy completa”.El hospital Fleitas ofrece los servicios de medicina general, clínica médica, pediatría, odontología, ginecología y obstetricia, oftalmología, diagnóstico por imágenes, kinesiología, y cardiología de adultos y pediátricos, salud mental y servicio de trabajadores sociales.Las obras incluyeron la colocación de revestimientos, pisos y reparación de losas, pintura interior y exterior, carpintería nueva y reparación de la existente, refacción y reacondicionamiento de instalaciones sanitarias, nuevos cielorrasos, iluminación exterior e interior, nuevas canaletas, construcción de cubierta nueva para el acceso de ambulancias, mejoras en el acceso principal con rampas, barandas y piso nuevo, provisión de aires acondicionados, reacondicionamiento del cerco perimetral, instalación de lavatorio, nueva instalación de gas, portón corredizo nuevo en el acceso lateral.Esta obra forma parte de un programa de 34 proyectos con una inversión de más de 393 millones de pesos en el área sanitaria para la refacción integral y la ampliación de edificios sanitarios en toda la provincia. Abarca hospitales, centros de salud y puestos sanitarios.En Resistencia, recientemente se finalizaron las obras integrales de las pastillas 6 y 9 del Hospital Perrando, así como las salas de Infectología, Inmunología, Emergencias, Guardia, sala de máquina, la incorporación de equipos de aire acondicionado y la reparación de ascensores con una inversión total de $113.469.749.Paralelamente avanza la construcción del Hospital Modular que funcionará en el predio del Perrando, en el que el gobierno provincial invirtió $8.826.359 para la construcción de la platea sobre la que va la estructura modular.Este hospital contará con unas 80 camas, de las cuales 28 brindarán asistencia respiratoria mecánica, 14 contarán con aprovisionamiento de oxígeno, y las 38 restantes estarán disponibles para pacientes que hayan salido de la criticidad y que no requieran asistencia con ventilación mecánica.Además se amplían y refuncionalizan los centros de salud de los barrios Villa Cristo Rey, Villa Don Alberto y Mapic, cuya inversión suma $36.557.763. Se amplían los Laboratorios Chaqueños donde se analizarán muestras de Covid-19 por una inversión $6.301.649, se refacciona la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM) de Resistencia con una asignación de $10.000.000, y se refuncionalizó el nuevo espacio Mirame 2 para personas con consumo problemático que demandó $6.256.415, inaugurado hace pocos días.En Barranqueras, las refacciones del hospital Eva Perón demandaron una inversión de $ 29.517.726 e incluyó, entre otras obras, la ampliación de cuatro consultorios externos y un hall de ingreso, la construcción de una nueva unidad de hemoterapia que incluye sala de espera, admisión, dos consultorios, sector de exámenes físicos y dos laboratorios, además de sala de extracción, sector de refrigerio y descanso, depósito y baño para el personal.En Sáenz Peña, se trabaja en la refacción y acondicionamiento del hospital 4 de junio, con una inversión de $ 44.000.000, mientras que en Juan José Castelli la inversión para el hospital del Bicentenario asciende a $ 21.000.000, lo que permitirán contar con 57 camas para aislamiento, de las cuales 40 cuentan con oxígeno y 10 son para terapia intensiva.La Leonesa ya inauguró la primera etapa de obras en su centro de salud, que tuvo una inversión superior a los 19 millones de pesos. También se trabaja en el hospital de Presidencia de la Plaza, que con fondos por $8.235.413.En El Sauzalito se interviene sobre el Hospital Arturo Illia, junto a las obras ya finalizadas en el puesto sanitario de Tres Pozos, la provincia destina $15.268.753. Mientras en Machagai el hospital Andrés Díaz y Pereyro recibe una inversión de $35.000.000. En Pampa del Indio, puntualmente en el paraje 10 de Mayo, se refacciona el centro de salud con una de inversión de $ 2.061.156. En Haumonia, se construye un centro de salud y se ejecutan diversas obras para la comunidad terapéutica por $7.294.318.Todas las obras forman parte de una primera etapa, que se completará en una segunda y tercera fase con el financiamiento de 54 millones de dólares de Fonplata para la reestructuración del sistema sanitario, que incluirá no sólo nuevas construcciones sino también la incorporación de tecnología aplicada, como la telemedicina.