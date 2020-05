/ / CHACO - DENGUE: INSTAN A QUEDARSE EN CASA Y ELIMINAR LOS CRIADEROS DE MOSQUITOS

Relacionados

Mientras siguen las tareas de fumigación espacial y los bloqueos de foco ante casos positivos, desde la cartera sanitaria se pide no descuidar el riesgo que conlleva la enfermedad viral transmitida por el mosquito y la necesidad de reforzar la medidas de higiene y limpieza. Salud también trabaja junto a los municipios chaqueños desplegando tareas de descacharrado domiciliario, además de las fumigaciones casas por casa o espaciales.“La ciudadanía debe tener una percepción real del riesgo que conlleva el dengue y las complicaciones que puede generar en el organismo. Por eso instamos a que se queden en sus casas y eliminen los potenciales criaderos artificiales de mosquitos que pueden generarse en los recipientes con agua”, indicó la titular del área de Enfermedades Vectoriales, Verónica Vargas.La funcionaria consideró que “es imperioso” eliminar los posibles criaderos de mosquitos luego de las lluvias o cuando hay humedad, evitando que se acumule agua en recipientes donde depositar huevos. “Sobre todo en esta etapa de aislamiento social obligatorio donde todos debemos colaborar con la limpieza”, resaltó.Salud Pública provincial despliega tareas de fumigaciones casa por casa con motomochilas en las localidades donde actualmente no se registran casos de COVID-19, mientras que en las jurisdicciones con pacientes positivos de coronavirus no se realizan tareas domiciliarias sino que las fumigaciones son espaciales a través de maquinarias pesadas que distribuyen en el ambiente el insecticida, momento el el cual los vecinos deben abrir ventanas y puertas para puedan eliminar los mosquitos adultos.Las tareas se desarrollan diariamente durante las mañanas y las tardes con distintos equipos de operarios debidamente identificados y con medidas de bioseguridad donde también cuentan con la colaboración de otros ministerios y áreas gubernamentales.En el área del Gran Resistencia se llevan a cabo fumigaciones espaciales con maquinarias pesadas debido a la situación sanitaria que se registra por la pandemia de COVID-19. Otras localidades que cuentan con brotes de dengue son Villa Berthet, Quitilipi, Los Frentones, Campo Largo, Coronel Du Graty, Las Breñas y Hermoso Campo.