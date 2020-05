/ / CHACO OBTUVO AUTORIZACIÓN DE SENASA PARA FLEXIBILIZAR MOVIMIENTOS DE HACIENDA

Relacionados

El Senasa autorizó la solicitud de la Provincia a través de la resolución 288/2020, que establece un permanente seguimiento en atención a las medidas que pueda tomar el Poder Ejecutivo Nacional y con un monitoreo del avance de la campaña de vacunación animal en todo el país. Las gestiones ante el organismo nacional fueron realizadas por Producción, a cargo del ministro Sebastián Lifton, específicamente a través de la Subsecretaría de Ganadería.La solicitud planteada por el Chaco tiene como objetivo central no frenar el movimiento de hacienda con destino a invernada y faena, permitiendo la vacunación de egreso de los animales en los predios feriales y utilizando un solo vacunador, evitando de esta forma la aglomeración de personas y disminuyendo el riesgo de contagio de coronavirus.Con la autorización de parte del Senasa, el Gobierno provincial prosigue con el fortalecimiento de todas las áreas de gestión para acompañar a los productores en la situación de emergencia, evitar mayores contratiempos y así continuar produciendo y dinamizando la economía local.En lo que hace a la vacunación animal, el pasado 24 de abril había vencido en la provincia el plazo para el movimiento de hacienda de aquellos establecimientos que no cumplieron con el plan de inmunización (contra aftosa y brucelosis) de todos los rodeos, aunque la campaña recién cierra el próximo 5 de junio.El subsecretario de Ganadería Sebastián Bravo apuntó que “debido a la situación extrema por la pandemia de coronavirus, todos los plazos establecidos en el marco de campaña de vacunación de este año quedaron fuera de término, por eso se solicitó a Senasa una mirada especial hacia el productor”.“Solicitamos una prórroga en los plazos y permisos para realizar vacunaciones de egreso en los predios feriales y no en cada establecimiento rural remitente de hacienda al remate a fin de reducir el movimiento de personas para así cumplir con las medidas de prevención por el coronavirus”, apuntó el funcionario.Bravo destacó que en la nota elevada a las autoridades regionales del organismo nacional se remarcó que “aquel productor que no haya cumplido con el acto vacunal en la totalidad de su establecimiento y deba hacer el movimiento de animales, lo pueda realizar con una vacunación de egreso de la tropa a movilizar, más allá de que estén vencidos los 180 días de plazo establecidos en su momento, siempre con relación a la campaña anterior, en virtud de lo que está pasando con esta pandemia”.“La campaña de vacunación cierra el próximo 5 de junio y desde el Gobierno del Chaco vamos a alentar a los productores para que cumplan con estos términos, porque es responsabilidad de todos mantener el status sanitario que hoy ostenta la provincia y que tanto sacrificio costó conseguir”, agregó.El subsecretario de Ganadería explicó que el efecto pandemia “tuvo directa influencia en la evolución de la actual campaña de vacunación, alterando el cronograma establecido y superando la capacidad de acción de muchos productores ante una situación sanitaria impensada”.Por último, señaló que “el movimiento de hacienda destinado a faena no puede tener un freno y en atención de ello es que se pidió a Senasa una salida para que no se corte esta cadena para quienes todavía no vacunaron totalmente a sus rodeos, permitiendo que el productor siga trabajando y aportando desde su sector a la producción y a la economía de la provincia y del país”.La resolución del 288/2020 del organismo nacional de seguridad animal estableció que “de acuerdo al resultado de los parámetros descriptos, se evaluará puntualmente qué medidas se tomarán con aquellas regiones que han comenzado la campaña más tarde o han tenido mayores inconvenientes en llevarla adelante por la situación sanitaria actual”.Senasa también aceptó la propuesta del gobierno chaqueño para que se ponga en marcha la vacunación de egreso de los animales en feria, como así también que se realice la vacunación de egreso en los movimientos de invernada y cría; mientras que en relación a la faena inmediata no hay restricción alguna.