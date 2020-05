/ / "EN SECHEEP TENDREMOS PROBLEMAS EN EL SERVICIO EN EL PRÓXIMO VERANO", ADVIRTIÓ SU PRESIDENTE

Relacionados

Para el funcionario, la “congelación de tarifas, en el marco nacional, no nos afecta tanto; pero sí en lo provincial. Una de las terceras partes de la misma es el servicio de provisión. El transporte y la generación de energía subió muchísimo en los últimos 4 años y no pudimos compensar eso adecuadamente; pero SECHEEP no ha aumentado desde 2017, lo cual nos representa un atraso considerable respecto al dólar que cotiza todos los insumos que necesitamos”.Advirtió además que, “estamos teniendo un grave problema respecto a la volatilidad del dólar, pensando en el servicio del próximo verano. Esta pandemia retrasa todo y una parte de la administración está en Sáenz Peña y otra en Resistencia, lo que dificulta lo relativo a inversión y compra de insumos”.En lo que hace al sistema de trabajo imperante en la empresa SECHEEP, Gastón Blanquet dijo que “estamos atendiendo desde hace tres semanas en toda la provincia, en horario reducido. A partir del lunes retomamos las actividades en el horario normal y estamos cobrando facturas y emitiendo las vencidas. En las próximas semanas, entrando a la Fase 5 de la cuarentena, ya enfrentaremos trámites generales de la administración”.En cuanto a la metodología de pago de facturas, consideró que “hemos avanzado. Agregamos Pago Fácil, Mercado Pago a través de la lectura del código con celulares, y también está cobrando Rapipago con hasta 5 facturas vencidas. Aunque aún no pudimos sincronizar la base de datos con el Banco del Chaco para los cajeros automáticos”.“En los próximos días vamos a incluir la plataforma de la Red Banelco, y tenemos el sitio web para bajar todas las facturas vencidas y no vencidas, y generar cualquier reclamo. El pago telefónico lo estamos haciendo de lunes a lunes, de 6 a 20, y se pueden pagar facturas vencidas y no vencidas, y el pago parcial también”, resaltó. ”Los sábados y domingos cae el tiempo de espera, en relación al resto de los días de la semana, que por ahí tiene sobrecarga de utilización”, concluyó el presidente de SECHEEP.