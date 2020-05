/ / HARÁN UN REMATE ONLINE DE AUTOS CHEVROLET CASI NUEVOS

Relacionados

La subasta se realizará en la página web Narvaezbid y habrá unos 100 autos disponibles. Se encuentran los modelos Cruze, Onix, Spin, Cobalt y Prisma. Entre los rodados 4x4 habrá pickups S10 y SUV's como Trailblazer y Tracker. "Los precios suelen ser tentadores, pero son de base.Probablemente suban un porcentaje en el remate, y tenés que agregarle la comisión y el IVA. No en todos los casos va a ser negocio comprar de esta manera", comentó Federico Smith, periodista especializado en la industria automotriz."Son vehículos que tienen un desgaste. Algunos se usan para pruebas de manejo, están un poco usaditos. No maltratados. Por ejemplo, hay un Cruze (para rematar) que tiene un buen golpe en el capó. Esos autos no se arreglan, se venden así como están", explicó en el programa A Diario (Radio 2).Los autos exhibidos están ubicados en las plantas de Rosario y Zárate. "Tenés que registrarte. Una vez que se abre la subasta empezás a ofertar. Son autos de uso internos de las empresas. Como regla, no vas a encontrar todos los autos baratos", señaló Smith al tiempo que aconsejó al menos seguir el remate."Ayer miraba una conocida página de ventas de autos donde están teniendo ofertas en algunos casos porque hay sobre stock. Un Onix viejo está a 650 mil pesos. El nuevo, el más base de todos, está a 735 mil. Hay mucha bonificación porque no se vende nada", concluyó el experto en autos.