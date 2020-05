/ / LA FECHACO ADVIRTIÓ SOBRE LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A CRÉDITOS BANCARIOS

Relacionados

Respecto a la línea de crédito especial otorgada por el Banco Nación a una tasa del 24% destinado al pago de sueldos, se presentan distintas dificultades que, en su mayoría son interpretaciones burocráticas. Desde la Cámara de Comercio de Las Breñas sostuvieron que los trámites para la adquisición de dicho crédito son engorrosos y dieron como ejemplos: que algunos socios que lograron acceder al beneficio, le dieron turno en el plazo de 10 días aproximadamente.Tanto las entidades que nuclean a los comercios de General San Martín como en Presidencia Roque Sáenz Peña, manifestaron su disconformidad por la atención en las sucursales locales, siendo el principal motivo que “ponen muchas trabas a la hora de presentas los papeles para el crédito”.Desde Pampa del Infierno detallaron que “de 21 empresas que solicitaron, entre ellas supermercado, farmacia, actividad primaria productiva, hoteles, entre otros; sólo le otorgaron a ocho socios y recién a dos le salió el financiamiento”.Asimismo, argumentaron que en el momento en que intentaron cargar los datos al sistema de AFIP, la página web no estaba en funcionamiento, y adelantaron que la gran parte de los empleados de las pymes no tienen CBU.En relación al financiamiento del Nuevo Banco del Chaco con tasa subsidiada al 12%, los comerciantes de Sáenz Peña aseguraron que se repiten los mismos inconvenientes que en la entidad bancaria nacional: “Desde la sucursal están poniendo muchas trabas porque por ejemplo, le dicen ya tenes otorgado el del 24%, si vos queres esperar otra línea, te alargan los tiempos”.Por su parte, los breñenses insistieron en la importancia de agilizar los trámites para adquisición del beneficio, al igual que desde la entidad que nuclea a comerciantes de Plaza afirmaron: “Tenemos asociados que ya le han aprobado el crédito pero hace dos semanas que están esperando que se le abone la asistencia y en esta situación de colapso es necesario la inmediatez”.Asimismo, afirmaron que “algunos comerciantes tienen problemas de la garantía personal que es un requisito del banco, el cual resulta muy difícil que puedan cumplimentar”. Desde Juan José Castelli plantearon que “los socios que tienen aprobados sus créditos por el banco pero hace más dos semanas que están esperando que se le otorguen”.También, las entidades brindaron su postura respecto al Salario Complementario que otorga la ANSES para auxiliar a las empresas en crisis, tanto dirigentes de Presidencia de la Plaza como de Las Breñas, Pampa del Infierno y Castelli coincidieron en que el problema es la falta de bancarización de los empleados, lo cual dificulta el acceso a la asistencia.“En algunos casos se les rechazó el trámite porque no le daba el volumen de venta en relación al año pasado, o también al tener el comerciante sueldo por jubilación o plan por ama de casa no le permitieron acceder al beneficio”, ejemplificaron desde la cámara de Plaza.Desde la FECHACO manifestaron que es vital la implementación de medidas que lleguen con celeridad ante la situación crítica que viven las pymes, teniendo deudas con proveedores, AFIP, impuestos municipales, alquileres y bancos, que fue exponencialmente en aumento tras el aislamiento preventivo y obligatorio producto de la pandemia del coronavirus.