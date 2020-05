/ / LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN RETIRÓ SU ACUSACIÓN CONTRA CRISTINA KIRCHNER Y SUS HIJOS

Relacionados

La decisión del organismo que conduce el abogado y ex fiscal Félix Crous se produce en momentos de tensión en el expediente, ya que la vicepresidenta y sus hijos intentan recuperar el manejo de sus bienes.La OA argumentó que su renuncia a la querella obedece a dos motivos. Por un lado el organismo informó que tiene recursos limitados y que solo se dedicará a casos actuales, y por otro, que ya está garantizada la acusación en el expediente con la presencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). De esta forma el juicio -que aún no tiene fecha de inicio- ya no contará con la presencia de la Oficina Anticorrupción en esta etapa.