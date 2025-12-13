Tras un operativo conjunto entre la División Drogas Peligrosas Sáenz Peña, Policía Caminera y Gendarmería Nacional, un peligroso narco terminó su huida siendo reducido por una mujer, en el interior de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde los empleados vivieron momentos de tensión tras una balacera a metros de allí. Horas antes el delincuente había chocado a un gendarme en un retén de control de Gendarmería en Ruta Nacional Nº 16 a la altura de Monte Quemado. Ya en Presidencia Roque Sáenz Peña, sujeto protagonizó un enfrentamiento armado con efectivos policiales para luego ingresar corriendo a la universidad por una de las garitas de seguridad. La camioneta con droga quedó estacionada en la parte trasera de un galpón ubicado a muy pocos metros de la UNCAus. todo ocurrió en plena calle 12, a la luz del día y en horario donde es alto el tránsito de personas. El narco habría descartado un arma de fuego en la vereda lateral de la universidad. Por el momento hay un solo detenido, un vehículo incautado y se secuestraron poco más de 90 kilos de cocaína valuada en 2.000 millones de pesos (22 millones de pesos el kilo en el centro del Chaco, de acuerdo a valoraciones de fuerzas federales). El malviviente fue trasladado al Escuadrón I de Gendarmería Nacional.

En ese sentido, fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que en la mañana del viernes, una camioneta Toyota Hilux, cabina simple, con dos ocupantes a bordo, transportando un juego de jardín de cemento (bancos y mesa) intentó ser detenida en un retén de Gendarmería ubicado sobre Ruta Nacional Nº 16, en cercanías de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. El conductor no se detuvo y atropelló a un gendarme dejándolo tirado y con fracturas varias, por lo cual los efectivos federales habrían efectuado disparos de armas reglamentarias contra el vehículo que tenía innumerables orificios de impactos de bala. A partir de ese momento se activó un operativo interfuerzas, con seguimiento de los narcos y de otro vehículo que presuntamente hacía el trabajo de "puntero" (avisando al de atrás sobre controles de ruta).

Siendo las 10.30 horas del viernes, la camioneta ingresó desde el oeste a Presidencia Roque Sáenz Peña, por la pequeña rotonda de calle 12 y Ruta 16. A gran velocidad el conductor ingresó por un portón que estaba abierto, al predio que está detrás de un galpón ubicado a muy pocos metros, en la vereda frente a la UNCAus. El malviviente dejó la camioneta estacionada allí aunque su acompañante ya no estaba porque se habría bajado en el camino. Hasta el momento tampoco hay información sobre el vehículo "puntero", que también habría ingresado a Sáenz Peña.

En esas circunstancias, efectivos de la División Drogas Peligrosas Sáenz Peña y efectivos federales ya estaban en alerta y procedieron cuando el narco salió corriendo del predio donde dejó la camioneta con el millonario cargamento.

Ya en persecución a pie, el narco habría efectuado disparos con un arma de fuego contra los uniformados (arma presuntamente descartada en la vereda) y los policías respondieron con escopetas con munición de goma. El narco ingresó a la UNCAus por la garita ubicada frente al predio del Colegio Nacional "República de Honduras", siendo reducido luego por una empleada universitaria en un pasillo de la casa de altos estudios, hasta que segundos después llegaron los policías y luego varios móviles donde fue llevado hasta Comisaría 2º. A partir de ese momento, efectivos de Gendarmería quedaron a cargo del caso, por orden emanada a través de un Oficio del Juzgado Federal de Santiago del Estero.

En ese contexto la periodista Andrea Bernardis, a cargo del área Prensa Rectorado, empleada de la UNCAus; explicó al informativo del canal de cable STC Multimedios Chaco, sobre los momentos de pánico que vivieron muchos trabajadores universitarios, incluso en compañía de algunos niños; cuando preparaban todo para el acto de egresados a realizarse en la cancha de hockey en la noche del viernes. "Por suerte no pasó a mayores", detalló la trabajadora de prensa, agregando que el acto de colación es el mayor evento del año en la universidad. "Estábamos coordinando todo para el mismo, cuando de repente se empezaron a escuchar detonaciones, pensamos que era pirotecnia porque hay alumnos que se están recibiendo y a veces festejan con petardos, pero no era pirotecnia sino balazos. Vimos ingresar una persona corriendo por la garita de seguridad y atrás de él venían dos policías a los tiros con sus escopetas. Comenzaron a los gritos que se tiren todos al piso y los presentes gritaban todos muy asustados. Fue ahí que una docente, compañera de trabajo del área de deportes que tiene conocimiento de artes marciales, lo redujo en compañía de otro empleado asta que llegó la Policía en persecución, porque sino iba a ingresar al sector de aulas y laboratorios, donde siempre hay muchos alumnos. Todo parecía una película. Por suerte lo pudieron reducir antes que ingrese al edificio. Yo pude grabar algunas imágenes con mi celular y fue un momento bastante fuerte sobre todo para los chicos, porque estaba ahí en el lugar con mi sobrina. ¿Qué habría pasado si el narco no era reducido en ése pasillo adentro de la Universidad?, se preguntó.

Andrea Bernardis aclaró que el portón de la garita permanecía abierto porque justamente estaban entrando los vehículos con los equipos de sonido y otros elementos que se iban a utilizar en el importante evento de la noche, donde estaba prevista una gran asistencia de familiares de alumnos de toda la región y el país que reciben sus títulos. Finalmente, Bernardis reveló que cuando venía corriendo, el narco "aparentemente tiró un arma de fuego en la vereda e ingresó desarmado a la universidad. ¿Qué hubiese pasado si entraba con un arma de fuego a la UNCAus? se preguntó finalmente.

Con respecto a la secuencia del procedimiento, fuentes de la División Drogas Peligrosas Sáenz Peña, informaron a Periodismo365 que ayer a las 10.30 horas efectivos de la Policía Caminera y División Drogas Peligrosas, fueron alertados sobre el ingreso a Sáenz Peña por calle 12, de una camioneta Toyota Hilux, color gris cabina simple, dominio AC-066-SD con dos sujetos a bordo. La misma no se detuvo en un control de Gendarmería ubicado en Monte Quemado, embistiendo a un gendarme, dejándolo con fracturas de diversa gravedad. Se alertó inmediatamente a todos los puestos policiales y la camioneta fue perseguida por Ruta 16 por un móvil de Policía Rural. Ingresó luego por calle 12 hasta meterse en un galpón llamado "Rural". En ese momento el conductor ya estaba solo y abandonó el rodado emprendiendo huida a pie.

Tras ser detenido en el interior de la UNCAus, fue identificado como Hugo Alejandro Kalenok, de 30 años de edad, domiciliado en Posadas, provincia de Misione. El mismo circulaba en una camioneta Toyota Hilux, color gris, dominio AC-066-SD. El vehículo fue revisado por un perito verificador, quien informó que el grabado de número de motor, chasis y plaquetas son originales. pero la Cédula de Identificación era apócrifa. Se realizo Test de Alcoholemia al conductor, arrojando como resultado 0,00 gl.

En horas de la tarde se hizo presente en Comisaría 2º el Comandante Principal Ariel Sergio Navarrete, Jefe del Escuadrón 1 de Gendarmería con asiento en Sáenz Peña, con oficio judicial del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, en la causa FTU19313/2025 por "Resistencia o Desobediencia a Funcionario Público" que pesa sobre el detenido Kalenok.

El Oficio autoriza el traslado de la camioneta Hilux hacia las instalaciones del Escuadrón 1 de Gendarmería, donde en forma conjunta con personal de Policía Caminera y Drogas Peligrosas, se procedió al desarmado de 4 bloques de cemento que estaban en la caja del rodado, hallándose en el interior de los mismos 86 paquetes en forma rectangulares encintados conteniendo una sustancia blanquecina.

Asimismo se desarmaron diferentes partes del vehículo no hallándose otro elemento de interés. Se procedió al pesaje y prueba de la sustancia hallada obteniéndose un resultado de 90 kilos, 128 gramos positivo a cocaína, continuando con las diligencias de rigor personal de Gendarmería.

