/ / LAS GARCITAS - PRIMER CASO DE CORONAVIRUS: UN JOVEN QUE LLEGÓ DE LA VILLA 31 DE CAPITAL FEDERAL

“Es un paciente asintomático, no ha demostrado ningún estado febril”, comentó Dolce en diálogo con Chaco TV, aunque comentó que la situación es complicada porque el muchacho llegó a Las Garcitas en una Traffic junto a otras 14 personas. Incluso, el jefe comunal detalló que se le midió la fiebre antes de ingresar a la localidad y su temperatura corporal era normal.“Tuvimos que contactarnos con esos 14 que venían en la Traffic”, dijo y contó que ya enviaron los hisopados para que sean examinados: “En 48 horas, a mas tardar 72, tendremos los resultados”. Ante la situación, Dolce comentó que tomó medidas de urgencia junto a su gabinete y el presidente del Concejo. Decidieron volver atrás con flexibilizaciones y actividades que se llevaban adelante en la localidad. En ese sentido manifestó que cerrarán “todo lo que no es indispensable”.“Solo quedarán habilitados supermercados y comercios de venta de alimentos, farmacias, estaciones de servicio”, informó Dolce. Cabe remarcar que ayer un grupo de personas con síntomas intentó ingresar a Avia Terai, también provenientes de la Villa 31, pero no le permitieron entrar a la localidad.