/ / MIRAFLORES: ALERTAN POR LA CREACIÓN DE OTRA GUARDIA COMUNITARIA EN LA ZONA

Según se supo, ya hay una ramificación impulsada por dirigentes estrechamente vinculados con la Guardia Whasek que están organizando una agrupación similar a la que la harían llamar “Guardia Nacional T2 Wunhaws” que se estaría gestando en la zona de Techat, jurisdicción de Miraflores.“Pueblo de Miraflores, esto está sucediendo en Sauzalito. Son un grupo de guerrilleros que poseen armas de fuego y se manejan de manera violenta, se hacen llamar guardia comunitaria Whasek. El Sauzalito es tierra de nadie, no existen leyes, justicia, autoridad que pueda controlar a esta gente, al gobierno se le fue de la mano y no sabe cómo solucionar, lamentablemente vamos a tener que esperar que pase una desgracia de la mano de estos paramilitares para que alguien se digne a hacer algo. Muchas veces ya contamos hechos reales con videos, fotos, grabación de lo que está sucediendo y nunca fueron capaces de poner límites. Lamento decirle a la fuerza de seguridad, Policía, Gendarmería, Infantería que no existen, no son nada en esta situación porque no los dejan actuar como corresponde, tienen las manos atadas por parte del gobierno y es indignante como ciudadano presenciar esto. En Miraflores ya existe la Guardia Comunitaria, no hay quién los frene”.A través de teleconferencia Jorge Capitanich mantuvo una reunión con periodistas y propietarios de medios de comunicación que cubren los hechos relacionados con el conflicto de la Guardia Comunitaria Whasek, con quienes compartió su visión del tema y escuchó sugerencias y opiniones de los trabajadores de prensa.Durante la charla de 45 minutos, manifestó su preocupación por el clima de tensión social que se vive en la zona norte del Impenetrable y reiteró la postura del gobierno respecto “al rol insustituible del Estado” en cuanto al poder de policía. Además, adelantó que hoy habrá una instancia de conciliación en Sáenz Peña entre el gobierno provincial y referentes de la Guardia Whasek.Por su parte, los trabajadores de prensa de distintos medios radiales, televisivos, gráficos y digitales del Impenetrable le expresaron su preocupación por algunos episodios de intimidaciones personales y amenazas sufridas por parte de miembros de la Guardia Comunitaria luego de publicaciones que mostraban el accionar de este grupo en distintas ocasiones.Además, ratificaron la responsabilidad periodística en el manejo de la información con el fin de contribuir a la paz social, pero sugirieron que el Gobierno fije públicamente su postura ante la sociedad en general, y particular ante los miembros de dicha organización.