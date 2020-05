/ / PANDEMIA: LA IGLESIA CONVOCA A UNIRSE A LA ORACIÓN POR LA HUMANIDAD

Relacionados

“El 2 de mayo, en visita al Santo Padre en Roma, el Alto Comité para la Fraternidad Humana llevó esta propuesta. Y al día siguiente, durante el rezo del Regina Coeli, Francisco la hizo suya y la propuso a todo el mundo. La idea es recuperar la estabilidad, la seguridad y la salud, y también que la Tierra pueda ser mejor después de esta pandemia”, afirmó el obispo auxiliar de Córdoba.En declaraciones a Radio María, el prelado precisó que “no se prevén celebraciones en común entre los diferentes credos sino que cada uno, en su propia tradición y conciencia, dedique ese día a la oración por estas intenciones”.“Todos esperamos ser mejores cuando llegue el día después del Covid-19, pero no lo vamos a ser automáticamente si no lo decidimos que así sea. La oración que haremos los cristianos el próximo jueves es decidirnos a ser mejores, a vivir este drama como una oportunidad para aprender que no hay lugar para la indiferencia, el egoísmo ni las divisiones”, subrayó. “Como dijo el papa Francisco, tenemos que tomar conciencia de que la humanidad toda está en la misma barca y tenemos que remar juntos para salir de esta situación”, agregó.El obispo valoró que el Consejo Mundial de Iglesias también haya adherido a esta jornada y puntualizó: “El mundo mormón, las religiones afro, los judíos, anglicanos, todos se están sumando”. “Hay un reconocimiento a la figura del papa Francisco que, en este tema, nos llama a trabajar juntos”, sostuvo.Monseñor Torres también solicitó extender la invitación a las respectivas comunidades de fe y promover “espacios de oración con grupos ecuménicos e interreligiosos, aprovechando las nuevas tecnologías”. “En ese día podremos incentivar, junto con la oración, la participación en obras de caridad y el ayuno, propio de nuestros grupos religiosos, que en este tiempo realizan los musulmanes al celebrar el Mes de Ramadán”, concluyó.