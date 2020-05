/ / SÁENZ PEÑA - COVID-19: EL COMITÉ SANITARIO DE EMERGENCIA NO CONFÍA EN INFORMES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Relacionados

“Es necesario que nosotros sepamos a quien recurrir para obtener información oficial y actualizada de la situación en nuestra ciudad. Cuando el director del Hospital nos brindaba información diaria, estábamos tranquilos, sabíamos que era información certera y en base a eso organizábamos las acciones del Comité. Pero desde el domingo a la noche hasta el miércoles a la mañana solo tuvimos incertidumbre, así que necesitamos que se pueda rever esa cuestión”, afirmaron.El planteo surge porque desde el domingo, tras confirmar un caso positivo de coronavirus; el director del Hospital 4 de Junio, dejó de brindar informes al respecto, aludiendo que de ahora en adelante eran las autoridades del Ministerio de Salud Pública quienes informarían del caso. Sin embargo, no fue sino hasta la mañana del miércoles, que por consulta de un periodista de Sáenz Peña, el Ministerio de Salud brindó algunos detalles de los testeos que se realizaron al entorno del paciente.Desde el Comité se vieron sorprendidos con esta decisión, considerando que se desacreditó a Navarrete cuando como autoridad sanitaria de Sáenz Peña fue desplazado de los informes que brindaba diariamente, hasta esa noche. “En todo caso lo hubiesen hecho desde entrada y no ahora, no nos parece justo esta forma de no reconocer el trabajo titánico que hizo Navarrete, se rompe el alma todos los días y cuenta con nuestro apoyo”.Adujeron que la falta de información oficial genera incertidumbre y que hasta el domingo estaban realizando un trabajo ordenado con los informes otorgados por el Director del nosocomio local. En ese marco insisten que desde el Ministerio de Salud informen quién y cómo se manejará la información a partir de ahora.“Estamos en la nebulosa porque no sabemos a quién solicitar información, nos enteramos de algunos detalles por los medios. Nos quedamos sin fuente de información ahora que el director del Hospital no puede comunicar. De no ser posible que nos digan fehacientemente cómo se va a manejar la información, porque no podemos seguir en esta condición”, finaliza el comunicado.