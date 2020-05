/ / SÁENZ PEÑA: EL PAQUETE DE CIGARRILLOS CUESTA MÁS DE 300 PESOS EN ALGUNOS KIOSCOS

Relacionados

El precio de los cigarrillos de primera marca subió, pero también los de una marca que tiene un costo de 170 a 200 pesos, cuando hace poco el mismo atado de 20 unidades se lo vendía en algunos kioscos de la ciudad a tan solo 50 pesos.Dicen los comerciantes que esto se debe a la faltante en los proveedores. “Anduve por Pampa del Infierno y por Avia Terai y no conseguí ni un solo paquete, y a mi regreso compre en una estación de servicio a 200 mangos”, dice Cesar Romano, un repartidor de pollos de esta ciudad.En algunos quioscos de la ciudad se pudo corroborar que un paquete de cigarrillos de las marcas reconocidas, que se vendían a 80 y 150 (de diez y veinte cigarrillos respectivamente) por estos días el costo es de 150 y 300 pesos.“Esto es cosa de locos, alguna avivada, y si bien no es algo de primera necesidad, Defensa del Consumidor debería también actuar, pero se les escapa la tortuga porque dicho sea de paso, la garrafa de gas la están vendiendo a 500 pesos y nadie dice nada”, señala Diego Núñez, un distribuidor de helados.“Estos -dice- vieron que en Buenos Aires se está cobrando el atado de veinte de las mejores marcas, hasta 500 pesos, es por eso que también se está cobrando a valores impagables en esta ciudad, repudió. No obstante, el kiosquero contó que “la gente, sobre todo los más viciosos, compran los cartones de diez atados, y llegan a pagar entre 3.500 y 4.000 mil pesos, esto es una locura que para nada comparto”.La mayoría de los consultados respecto del faltante de cigarrillos de primeras marcas, coincidieron que esto está sucediendo desde hace al menos una semana. Opinan que esta demora en las entregas, “lo único que acarreara es el contrabando que llegan desde Paraguay”, opinaron.Cabe indicar que la industria tabacalera a principio de la cuarentena anunciaba que por el cierre de sus fábricas a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio distribuiría el stock que tenían almacenado, lo que generó esta dificultad.