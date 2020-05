/ / SÁENZ PEÑA - "TENEMOS DOS ENEMIGOS: EL VIRUS Y LOS IRRESPONSABLES QUE NO ACATAN LAS INDICACIONES", ADVIERTE EL DIRECTOR DEL HOSPITAL

Relacionados

Añadió que, “luego de pasar los 14 días de cuarentena, con observación y seguimiento, tuvo una evolución favorable. Se le hicieron dos hisopados que dieron negativo, y también se consultó al entorno familiar que estaba en cuarentena y ninguno tenía síntomas, por lo cual volvemos a no tener casos de Covid en Sáenz Peña”.Sobre el funcionamiento del Hospital a su cargo, dijo que “tenemos un protocolo a nivel internacional, nacional y provincial en cuanto a elementos de bioseguridad para hacer hisopados y control. Obviamente, también el análisis al nexo cercano, para poder catalogarlo como paciente cero o uno. Esta es una enfermedad que vino a impactar en el sistema sanitario, sino, hoy estaríamos preparándonos para las enfermedades estacionales”.Hizo saber que “estamos reacondicionando el edificio del Hospital viejo, en el que estaríamos en condiciones de poner en funcionamiento el domingo un consultorio para atender la demanda de todos los pacientes que tengan temperatura o alguna complicación respiratoria. También contamos con la Unidad de Terapia Intensiva con 14 camas y la ex sala de Pediatría como una unidad Covid. Nos planteamos como un Hospital Covid con 18 enfermeros, y así se pudo trasladar a algunos profesionales enfermeros y médicos a la parte Covid. Y hoy tenemos la alegría de que en la UNCAus salieron los primeros 7 médicos que serán incorporados como recurso humano, algo sumamente necesario en esta época”.Para el Licenciado Navarrete, “la Salud Pública es continuidad los 365 días y es contingencia, y por eso recomiendo que hay que quedarse en la casa, lavarse las manos, usar tapabocas”. ”Hoy tenemos dos enemigos: el virus, y aquellas personas irresponsables que no acatan las indicaciones de los expertos”, remarcó.