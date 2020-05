/ / TORTURAS A SOLDADOS EN MALVINAS: DISPONEN LA INDAGATORIA DE OTROS 6 EXMILITARES

Relacionados

La jueza Mariel Borruto, a cargo de la investigación, resolvió en las últimas horas hacer lugar a un pedido formulado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que interviene en la causa como parte querellante, y habilitó la feria judicial extraordinaria por el coronavirus, para darle continuidad a las actuaciones.Además, dispuso -sin fecha fija- las indagatorias de Omar Edgardo Parada, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz, 6 de los 18 primeros imputados del caso.Borruto consideró que no puede desconocerse la limitación que significan las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus en la actividad judicial, "amén las valiosas herramientas tecnológicas que permiten la continuidad en la prestación del servicio de justicia".Así lo indicó en la resolución, a la que accedió Télam, en la que la magistrada recordó que la ciudad de Río Grande, sede del tribunal, no cuenta actualmente "con vía de comunicación aérea ni terrestre con el resto del país, lo que descarta de plano la posibilidad de citar a los imputados ante estos estrados".De todos modos, tuvo en cuenta que las cuatro indagatorias tomadas el año pasado fueron a través de videoconferencia, y que en este caso podría ocurrir igual dependiendo de la situación de "los juzgados federales enclavados en otras ciudades cuya situación en relación a la pandemia que nos aqueja puede revestir mayor o menor gravedad con el correr de los días".Aun así, la magistrada reivindicó "el compromiso que ha sostenido esta judicatura con el progreso del presente proceso", que se desarrolla desde 2007 y que investiga hechos sucedidos hace 38 años, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.La jueza resolvió también correrle vista del expediente a la Fiscalía del distrito, para que formule los cargos contra los acusados hasta el 15 de junio, y a las querellas para que propongan los pliegos de preguntas a los imputados.La causa judicial caratulada "Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública" comenzó a gestarse luego de que el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Bassel, reunió el testimonio de los primeros 25 soldados que se animaron a contar lo sucedido durante la guerra, y formalizó la denuncia ante la justicia fueguina en 2007.En el expediente donde ya se acumularon más de 120 denuncias similares, los ex conscriptos aseguran haber sido víctimas de tormentos como estaqueamientos y enterramientos a la intemperie, entre otros. Por esos hechos ya fueron procesados, a comienzos de este año, los ex militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino.